7名大法官吵架就「她」沉默！今終於表態：積案再不處理將如「堰塞湖溢流」
憲法法庭昨（12/19）日判決去年底通過的《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，不過署名的大法官只有5名，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3人均未參與評議。早在今年7月至10月間，7名大法官就為了是否繼續被《憲訴法》綁死門檻戰成兩派，唯獨蔡彩貞始終沉默，她昨天也透過意見書表達，是為避免招來非議才不敢在本案外表態，如今認同多數意見，則是因為認為現在讓《憲法》審查恢復正常是首要之務，一年多來的積案再不處理，「將猶如堰塞湖溢流、潰堤成災」。
藍白立委去年12月合力修正《憲訴法》，拉高大法官評決門檻，加上人事案遲遲未獲通過，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年。今年7月，日勝生活科技公司因民事訴訟敗訴，聲請釋憲，主張修正後的《憲訴法》剝奪人民訴訟權，憲法法庭不應適用且應受理本案。憲法法庭裁定該案不受理後，大法官陳忠五提出協同意見，認為憲法法庭應本於《憲法》忠誠義務，自行審查確認是否受《憲訴法》拘束，大法官呂太郎、尤伯祥加入協同意見。
今年9月，憲法法庭又裁定不受理雲林地院法官聲請案，這次換大法官呂太郎提出不同意見，強力砲轟《憲訴法》封鎖大法官《憲法》解釋權，謝銘洋、陳忠五、尤伯祥也都加入。外界開始猜測其餘大法官將會如何表態，想不到，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美隔月就透過聲明表達大法官應先遵守《憲訴法》規定，7名大法官戰成兩派。
外界好奇，唯一沒有發聲的蔡彩貞到底抱持什麼立場。司法院昨（12/19）日作出「114年憲判字第1號」判決，蔡彩貞同步提供「部分協同、部分不同意見書」，表達她對《憲訴法》的態度。（編按：「部分協同、部分不同意見」代表大法官基本贊同多數意見的結論，但也有部分不同意、存在不同法律意見。）
蔡彩貞感嘆，去年10月底7位大法官任滿離職後，繼任人選歷經2次提名、審查，「均衹聞樓梯響，不見人下來」，隨後本可預期的第3次提名、審查，「更人聲俱寂，杳無音信」，人事任命一再延宕。與此同時，去年底修法完成的《憲訴法》卻新增評決門檻限制，導致大法官現有總額人數未達法定門檻，憲法法庭職權長期未能正常行使，恢復無期，嚴重損及人民、立委等聲請《憲法》審查的權利。
蔡彩貞指出，憲法法庭受理本案後，雖還在繫屬中，就常有涉及本案議題的公共輿論見諸各種媒體，但「本席慮及自身為裁判者，為避免招致未審先判或預斷之物議，故案件審結前，未敢於本案外之場合妄加臆論。」由於本件已作成判決並公告，因此她適時提出部分協同、部分不同意見。
蔡彩貞表示，判決多數意見主張，如果有大法官持續拒絕參與評議聲請案，導致其他大法官行使《憲法》職權受阻或妨礙，拒評的大法官就應從大法官「現有總額」中扣除，改依照參與評議的大法官計算評決門檻。但她認為，本次《憲訴法》修正的目的之一，是確保憲法裁判經一定人數合議形成共識，集思廣益，以確保裁判品質及公信力，「現有總額」的意涵相當明確，不應隨意增、刪。
蔡彩貞認為，大法官本於個人法律上確信，持續拒絕參與裁判的評議、表決，是出於大法官個人的意志，而非「客觀上不能」行使職權。多數意見依循大法官如果迴避，客觀上就不能參與評議的法理，將蔡宗珍等3人自現有總額扣除，不但偏離法律本意，也沒區辨大法官拒絕行使職權的理由、必要性，不免會給人藉此影響《憲法》裁判的機會，造成難以防範的破窗效應。
不過，蔡彩貞考量，去年7名大法官任滿離職至今已超過1年，繼任人選仍懸缺未補，期間《憲訴法》還修正，導致大法官只剩8人，也無法透過裁判宣告解除違憲狀態，違憲審查功能嚴重弱化。她指出，一年多來，大法官已受理的案件都未能正常審理，積案與日俱增卻無法宣洩，再不即時開始處理，「將猶如堰塞湖溢流、潰堤成災」。
蔡彩貞認為，蔡宗珍等3人希望立法院再度修正《憲訴法》，增訂大法官人數不足的配套措施，或由新任大法官遞補人數，在這之前都拒絕參與評議，憲法法庭困境可能持續下去。現在她認為，「值此非常時期，使大法官憲法審查之職權儘速恢復正常、持續、有效行使，誠為首務」，因此參與評議人數雖短少1人，但是基於維護憲政體制正常運作並保障人民基本權利的目的所為，沒有問題。
