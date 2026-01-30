7國學子春節聯歡同樂 賴文祥：希望你們在世紀綠能寫下傳奇！

世紀綠能工商來自東南亞7個國家的學子今天齊聚一堂進行春節聯歡餐會。圖：李春台攝

深耕僑委會「產學攜手合作僑生專班」政策有成的桃園市世紀綠能工商，校內有來自緬甸、越南、泰國、印尼、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等7國的外籍學子就讀，今（30）日在桃園住都飯店舉行了僑生春節聯歡餐會活動。世紀綠能工商董事長賴文祥表示，這500多位僑生離鄉背井在台灣念書，希望能透過聯歡餐會的活動，讓他們感受到有如在家的溫暖和年節歡樂氣氛。

賴文祥指出，近年來台灣幾乎都是大學或是科大，以前原本的技職學校幾乎都已經走入歷史，原本職校訓練學生以技能培訓為主的教育理念也不復見。因此他創建世紀綠能工商的初衷，就是希望能夠振興台灣職業學校以訓練學生技藝和技術為主的職業教育。他當初將「世紀綠能」冠在學校名稱上，也是希望未來學生在學校學成之後，能夠迅速投入自己創建的職場成為生力軍。

董事長賴文祥期許學子們在世紀綠能工商寫下屬於自己的傳奇。圖：李春台攝

賴文祥強調，目前世紀集團有鋼構、離岸風電以及樺欣風能等綠能企業，他希望世紀綠能工商所培養出的技術人才，畢業之後能夠學以致用投入其中發揮所長。賴文祥表示，目前他在緬甸、印尼都有設廠，未來這些學子如果畢業，世紀集團都歡迎這些人才投入，成為企業的人才。他以「焊接技師」為例指出，目前世紀綠能機械科的學生已經有14位同學拿到難度極高的「氬氣鎢極電銲甲級證照」，在「全國智慧製造應用競賽」中，世紀綠能工商也包辦了機械手臂第1名與第3名 。成績相當亮眼，同時也成為未來就業的強大基礎。賴文祥表示，學有所成的同學未來在就業市場預估能有7-8萬的薪資，極具競爭力。

賴文祥最後強調，為了讓遠渡重洋到台灣念出的學生住得更舒服，學校已經投入好幾億正在興建一棟8層樓1200床的高規格宿舍，預計今年7月底完工。他同時也向遠在泰國、越南、緬甸、柬埔寨等國家的保薦單位與家長們致謝 ，感謝他們把孩子交給世紀綠能工商，世紀綠能工商也絕對給孩子最好的學習環境，讓他們安心學習。

學生穿上傳統服裝，在舞台上表演舞蹈。圖：李春台攝

除了聯歡餐會，今天也安排了學生的舞蹈表演，並準備了超過10萬元的紅包獎金提供給大家摸彩。賴文祥最後祝福在座所有的同學，希望在台灣這幾年的磨練，會是你們人生最棒的資產。希望大家在新的一年，學業進步、身體健康，在世紀綠能工商寫下屬於你們的傳奇！

