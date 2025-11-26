7大建設挨批預算暴增 盧秀燕反擊

台中市議員周永鴻26日在市政總質詢盤點市長盧秀燕任內，7大指標建設預算暴增1145.7億元。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕任期剩下1年，市議員周永鴻26日在市政總質詢盤點盧秀燕任內7大指標建設，抨擊預算暴增1145.7億元，足以讓學童營養午餐吃53.5年。盧秀燕強調，7大建設因應原物料與工資上漲，總計增加約1000億元，且台中市被不同對待，預算增加比別人少，但要做得比別人多，疾呼中央不應以雙標對待台中市。

周永鴻昨在議會細數盧市府7大指標建設，包括台中巨蛋、國際足球園區、國際會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化廠改建及大里掩埋場處理計畫，盧市長任內預算暴增1145.7億元。周永鴻強調，這筆錢若未被浪費，足以普發每位市民4萬200元現金，或讓全市國中小學童營養午餐免費長達53.5年。

廣告 廣告

周永鴻表示，1145.7億元的財政黑洞是嚴重「人禍」，更讓市民付出慘痛代價。他舉「水湳轉運中心」為例說，盧市府為了切割前朝，硬砍掉銜接國道的匝道設計，但重新評估後的方案竟跟前朝幾乎一樣，此舉不僅造成轉運中心量體縮水、預算反增，未來匝道也來不及同步完工，註定釀成交通黑暗期。

此外，大里掩埋場堆出34萬噸垃圾山，禍首正是延宕7年的文山焚化爐，該BOT案合約條件大幅退縮，從原本的市府分潤，變成市府需倒貼回饋金，加計暴增的垃圾處理費，市府負擔增加至少93.7億元 。

周永鴻進一步說，台中捷運藍線機電標未經審議擅自調漲，到國際足球園區堅持換址致預算翻倍，顯示盧市府財政紀律崩壞，呼籲盧市府誠實面對行政疏失，不要將巨額虧損推給大環境，繼續債留子孫。

盧秀燕表示，全國皆面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，工程延宕在所難免，但台中卻被要求以更短的時程、更少的預算來完成建設，此種雙標無所不在，台中持續受到差別對待，呼籲中央不應以雙標對待台中市。