7大建設預算暴增挨批 盧秀燕反擊：高雄1條捷運就打倒我們

台中市議員周永鴻26日在市政總質詢盤點市長盧秀燕執政7年，7大指標建設預算暴增與潛在財政損失達1145.7億元，這些錢足以讓學童免費吃營養午餐53.5年。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕強調，中央近日核准高雄捷運黃線經費追加906億元，漲幅達63％，「人家1條就打倒我們7大建設」，痛斥中央雙標。（陳淑娥攝）

台中市議員周永鴻26日在市政總質詢盤點市長盧秀燕執政7年，7大指標建設預算暴增與潛在財政損失達1145.7億元，這些錢足以讓學童免費吃營養午餐53.5年。市長盧秀燕強調，中央近日核准高雄捷運黃線經費追加906億元，漲幅達63％，「人家1條就打倒我們7大建設」，痛斥中央雙標。

周永鴻今在議會細數盧市府7大建設，包括台中巨蛋、國際足球園區、國際會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化廠改建以及大里掩埋場處理計畫，預算足足增加1145.7億元。周永鴻強調，這筆錢若未被浪費，足以普發每位市民4萬200元現金，或讓全市國中小學童免費營養午餐長達53.5年。

廣告 廣告

周永鴻舉「水湳轉運中心」為例說，盧市府初期為了切割前朝，硬砍掉銜接國道的匝道，近期重新評估後的方案竟跟林佳龍時期幾乎一樣，不僅造成轉運中心量體縮水、預算反增，未來啟用後更因匝道來不及同步完工，註定造成交通黑暗期。

此外，大里掩埋場堆出34萬噸垃圾山的禍首，正是延宕7年的文山焚化爐，該BOT案合約條件大幅退縮，從原本的市府分潤，變成市府需倒貼回饋金，加計暴增的垃圾處理費，市府負擔增加至少93.7億元 。

周永鴻進一步說，從捷運藍線機電標未經審議擅自調漲，到國際足球園區堅持換址導致預算翻倍，都顯示盧市府財政紀律崩壞，呼籲盧市府誠實面對行政疏失，不要再將巨額虧損推給大環境，繼續債留子孫 。

盧秀燕不滿表示，高雄捷運黃線跟藍線屬於同期，中央這兩天已核定高雄捷運黃線經費從1442億追加至2348億，暴增906億，漲幅高達63％。這幾年因原物料上漲，導致台中7大建設經費增加1000億，「人家1條就打倒台中7大建設」。

盧秀燕抱屈說，台中市被不同對待，預算增加比別人少，但要做得比別人多，高雄前瞻補助多出台中1000億元，現在連高雄捷運黃線，中央不但核准追加經費，連台中蓋1條捷運要10年，中央也核准高雄捷運黃線工期延後6年至2034年完工，以雙標對待台中市府。

【看原文連結】