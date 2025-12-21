7大法官難產 司改會促與立院協商

民間司改會21日指出，朝野應該理性協商大法官人事同意案，勿將憲法法庭作為政治競爭的犧牲品。（本報資料照片）

憲法法庭19日在僅有5位大法官之下，判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲失效，引發爭議。民間司改會21日指出，朝野應該理性協商大法官人事同意案，勿將憲法法庭作為政治競爭的犧牲品，並呼籲賴清德總統盡速與立法院進行實質協商，納入更多元的審薦代表，盡快完成第3次提名作業。

民間司改會聲明指出，支持憲法法庭基於維護《憲法》秩序確信以及嚴謹《憲法》解釋作成本件判決，雖然僅由5位大法官署名作成，程序並無瑕疵，縱使大法官之間有不同意見，可透過參與案件的評議反映，忠實履行《憲法》所賦予的職責。

司改會表示，近來行政院長不副署的憲政問題，導致朝野對立再度升高，愈來愈多人意識到若無憲法法庭進行中立、客觀的裁判，政治上劇烈衝突無從化解，將使政府機能陷入停擺，從而損害每一個人的權益。就此而論，憲法法庭恢復運作後，並未偏利於執政黨，在野黨也能就不副署的憲政爭議聲請釋憲。

聲明也提到，立法權及行政權均有遵守《憲法》並維護憲政秩序的義務，如有未能協商的憲政爭議，應透過憲法法庭調節，任一方皆不應恣意詮釋《憲法》，以此作為政治手段，並加劇憲政衝突。

司改會呼籲，朝野應理性協商大法官人事同意案，勿將憲法法庭作為政治競爭的犧牲品，呼籲賴總統盡速與立法院進行實質協商，完成第3次提名作業。尤其當下政治極化及對立愈加嚴重，呼籲社會大眾以及法律專業人士共同支持本件判決，憲法法庭盡快就影響人民權利重大的案件，進行審理及裁判。