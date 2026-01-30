7大熱門必買！水凝膠面膜與一般面膜的差異

水凝膠面膜擁有Q彈像果凍般質地，完美服貼宛如第二層肌膚，被譽為面膜界天花板

「水凝膠面膜」（Hydrogel Mask）近年越來越熱門，被譽為面膜界的頂級升級版，其與傳統布面膜最大的不同，在於其載體本身就是由高濃度的精華液透過特殊高分子技術凝固而成。外觀呈現半透明、Q彈如「果凍」般的質地，觸感冰涼且具有極佳的親膚性。

水凝膠面膜優點：鎖住精華，更有效吸收

水凝膠面膜的具有強大的「感溫釋放技術」與「物理封閉性」。當水凝膠接觸到人體肌膚時，會隨著體溫緩慢溶解並釋放活性成分，過程就像將精華液「壓入」毛孔深處。由於其構造極度服貼，能像第二層皮膚般緊密包裹臉部，不留任何縫隙，在敷的過程中可有效防止水分蒸發到空氣中。

水凝膠面膜還會「越敷越薄」，隨著養分被肌膚吸收，膠體會逐漸縮減。這種高效的滲透機制，不僅能提供比傳統面膜更長效的保濕力，也因其溫和、低摩擦的特性，成為醫美術後修護與極度乾燥肌群的保養首選。









7 款熱門水凝膠面膜推薦

以下推薦七大熱門必買

▲KC SKIN 水凝多泌面膜

1. KC SKIN 水凝多泌面膜





「KC SKIN 水凝多泌面膜」為醫研級的日本保養品，2025 被選為日本美妝指標盛事「Loft Cosme Festival」的重點推薦商品，及日本指標性美容雜誌 MAQUIA 專頁推薦！





這系列面膜含有時下最熱門＆最高效的科技保養成分「兩種多泌體：ExoBella ®多泌體™、ExoProbio™ LP多泌體™」，為積雪草 & 植物乳酸菌成分來源，一片面膜等同於一瓶精華液的保養，對於肌膚的高效修護、滋潤舒緩效果加倍，共有亮白、修復、緊緻三款，消費者可以依照個人保養需求選擇。





而最令網友驚艷的是其「可視化吸收」過程：面膜剛敷上時呈現純白色，隨著敷用 1～3 小時，精華液會滲透進肌底，面膜則會逐漸變薄並轉為「全透明」，被日本社群稱之為「消失的面膜」，是近幾個月在日媒、日本網紅圈討論度極高的保養新星！





▲VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜

2. VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜





韓國人氣品牌 VT COSMETICS 推出的 VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜，在韓國社群擁有很高的知名度。此款面膜主打添加植物性 PDRN 成分，結合保濕與修護機能，能在肌膚乾燥、敏感不穩定時提供即時補水與屏障修復。水凝膠材質可緊密貼合臉部輪廓，幫助精華充分滲透，同時維持長時間濕潤感。VT 也因穩定的修護效果與親膚配方，受到不少消費者青睞，特別適合在季節交替、膚況不穩時作為急救型面膜使用，是近期韓國熱銷、討論度極高的水凝膠面膜之一。





▲Abib 阿彼芙膠原蛋白凝膠面膜

3.Abib 膠原蛋白水凝膠面膜





這款韓國「Abib 膠原蛋白水凝膠面膜」一推出便成為 Dcard 的討論常客。不同於傳統面膜，它採用石蓮花萃取與玻尿酸研發出的專利水凝膠材質，不僅能緊密貼合臉部，更有絕佳的鎮靜效果。其最大的亮點在於面膜本身由活性成分製成，質地如絲綢般平滑且極致服貼。對於在冷氣房久待導致的「沙漠乾肌」，它能提供深層且不黏膩的補水體驗。敷後肌膚呈現出一種自然、充滿透明感的健康光澤，是許多韓妞維持「初戀肌」的私藏祕密武器。





▲Roundlab1025 獨島水凝膠面膜

4.Round Lab（獨島）1025 水凝膠面膜





Round Lab（獨島）1025 水凝膠面膜以「純淨成分」席捲市場，採用鬱陵島海洋深層水，富含 72 種礦物質。其水凝膠質地比起他牌更為清爽不黏膩，特別強調無香料、無添加。對於不穩定、容易泛紅的敏弱肌膚來說，它能提供最純粹、溫和的屏障修護，讓保養回歸自然平衡，是追求減法保養讀者的不二之選。





▲CurrentBody Skin 水凝膠面膜

5.CurrentBody 皮膚水凝膠面膜





來自英國美容儀巨頭 CurrentBody，這款面膜是針對「LED 光療」量身打造的特殊水凝膠。其獨特的透明膠體具備極高的透光性，能讓 LED 面膜儀的紅光與紅外線無阻礙地穿透，並將光療效果提升至全新高度。成分富含奧勒岡葉、日本黃連根等植物萃取，不僅能即時舒緩光療時的微溫感，更能提供深層補水與抗氧化保護。其Ｑ彈、冰涼的質地在敷貼瞬間便能緊抓肌膚，是《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉·柯林斯與金·卡戴珊等好萊塢名流的保養清單。





▲AROCELL 超級膠原再生水凝膜

6.AROCELL 超級膠原再生水凝膜





Arocell 這款面膜重量紮實，單片即含有重達 42g 的專利型膠原蛋白，主打長效敷用，針對熟齡肌抗老、提拉有感，持續修復肌膚紋理與毛孔。許多貴婦名媛將其視為婚禮或重要盛典前的「無痕黑科技」，主打從內而外撐起肌膚彈性，展現緊緻且充滿膠原感的飽滿視覺。





▲蘭蔻 (LANCOME) 超未來肌因活性面膜

7.蘭蔻 (LANCOME) 超未來肌因活性面膜





若必買清單中需要一款「專櫃門面」，蘭蔻這款面膜絕對是不二之選。它將品牌經典的「小黑瓶」精華液注入水凝膠中，最大的噱頭在於其質地會隨著敷臉時的體溫「融化」並滲透進肌膚。敷完後的膠體明顯變薄，肌膚呈現出專櫃保養特有的細緻水亮感，是搜尋「專櫃水凝膠面膜」時的榜首。





水凝膠面膜與一般面膜的差異

1.材質與質地

水凝膠面膜： 將精華液透過高分子技術凝固成半固態的「果凍狀」膠體，本身就是精華液。

一般面膜： 使用纖維布（如不織布、蠶絲、純棉或天絲）作為載體，吸附液態精華液。





2.服貼度

水凝膠面膜： 具備極佳的彈性與親膚性，能像「第二層皮膚」般完美緊貼臉部，具備優異的封閉性，強迫肌膚吸收。

一般面膜： 纖維布膜容易受限於剪裁，在鼻翼、嘴角等處產生氣泡或空隙，服貼度相對較低。





3.保濕原理（精華釋放技術）

水凝膠面膜： 多具備「感溫技術」，膠體接觸體溫後會緩慢溶解並釋放活性成分，養分由外向內滲透。

一般面膜： 透過布膜濕敷的原理，讓精華液在短時間內潤澤角質層，屬於液態滲透。





4.敷用時間與水分蒸發速度

水凝膠面膜： 水分蒸發速度慢，不易出現「反吸」現象，通常可敷 20-40 分鐘，部分特殊款甚至可敷數小時。

一般面膜： 精華液易隨空氣蒸發，通常建議敷 10-15 分鐘，若布膜乾掉後不取下，反而會帶走肌膚原有水分。





5.使用感受

水凝膠面膜： 隨著精華被吸收，面膜會明顯「越敷越薄」甚至由白轉透明；質地乾淨，不會有精華液滴滴答答的問題。

一般面膜： 面膜厚度不變，精華液較多時容易流到脖子或衣服上。





6.適用情境與族群

水凝膠面膜： 單價較高，適合醫美術後修護、深度補水、抗老專題或追求 SPA 級精緻感的族群。

一般面膜： 單價較親民，適合日常基礎保濕、妝前快速急救補水。





水凝膠面膜 vs. 一般面膜比較表

項目 水凝膠面膜 (Hydrogel Mask) 一般片狀面膜 (Sheet Mask) 主要材質 以精華液凝固而成的半固態膠體，質地像果凍，觸感冰涼。 以纖維布（不織布、棉布、蠶絲等）為載體，吸附精華液。 服貼度 極高。能像第二層皮膚般緊貼臉部輪廓，不易產生空隙或氣泡。 中等。受纖維韌性限制，鼻翼、下巴等凹凸處較容易翹起。 保濕原理 物理密封 + 感溫釋放。透過體溫溶解膠體，將養分緩釋入肌膚。 濕敷滲透。透過布膜封閉性，讓肌膚在短時間內大量喝水。 蒸發速度 慢。膠體結構能鎖住水分，精華液不易揮發到空氣中。 快。布膜若敷太久變乾，反而會造成「倒吸」，帶走肌膚水分。 使用感受 溫感變化。面膜會隨著敷臉時間變薄，明顯感覺養分被吸收。 液態感強。精華液較多時容易滴落，敷完後臉上殘留較多精華。 推薦族群 醫美術後、極度乾燥、需要強效深層修護者。 日常快速補水、妝前急救、預算有限的小資族。

















在選擇眾多的面膜市場中，「水凝膠面膜」憑藉其優異的服貼度與深層滲透力，已成為現代人精準保養的首選。在忙碌之餘，不妨透過水凝膠面膜的緩釋特性，為肌膚安排一場高效率的居家 SPA，讓保養不再只是表面功夫，而是從內而外撐起透亮水光肌。