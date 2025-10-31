7大科技巨頭財報亮眼！美股月線週線齊收紅
美股在美東時間10月31日強勢反彈，受惠於電商巨頭亞馬遜（Amazon）亮眼的財報表現，緩解了市場對大型科技股未來成長前景的疑慮，讓華爾街迎來週線與月線的雙重勝利。
據《Yahoo Finance》報導，科技股主導的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲0.6%，標準普爾500指數（S&P 500）也上升0.3%，兩者在盤中一度震盪後恢復穩健漲勢。相對而言，科技股占比較低的道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）則微幅上揚0.1%。
這3大主要股指在本月皆收紅，展現出強勁的市場韌性。那斯達克連續第2個月上漲超過4%，並創下連續第7個月上揚的紀錄。標普500與道瓊則分別連續第6個月上漲，顯示投資人信心依舊穩固。整體而言，本週3大指數也全數錄得明顯漲幅，為市場增添樂觀氣氛。
最新一輪「7大科技巨頭」（Magnificent Seven）財報表現亮眼，帶動投資人對大型科技企業持續增長的信心回升，同時也暫時化解了市場對人工智慧（AI）基礎設施過度投資的疑慮。
亞馬遜（Amazon）股價飆漲約10%，創下歷史新高。該公司第三季業績遠超市場預期，尤其是旗下的雲端業務部門「亞馬遜雲端運算服務」（Amazon Web Services，簡稱AWS）營收年增20%，顯示企業對雲端與AI服務的需求再度強勁復甦。
蘋果公司（Apple）同樣傳來捷報，其最新財報優於分析師預期，並對即將到來的年終假期旺季給出正向展望。受此激勵，蘋果股價在開盤後一度突破277美元高點，但隨後回吐漲幅，呈現震盪走勢。市場觀察指出，雖然短線波動顯著，但投資人對蘋果在高階硬體與服務領域的長期表現仍普遍看好。
晶片製造巨頭輝達（Nvidia）股價則在波動中整理，原因是公司宣布將加大在南韓市場的布局，計劃向當地企業及政府供應多達26萬顆AI晶片。此舉被視為輝達在全球AI供應鏈中進一步擴張的重要一步。另一方面，串流媒體巨頭網飛（Netflix）宣布將進行「1拆10」的股票分割，消息公佈後股價延續漲勢，反映出投資人對公司未來成長潛力的信心。
在聯準會（Fed）方面，多位官員於本週會議後首次公開發言。本次會議宣布降息，但同時也暴露了決策者之間意見的分歧。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）表示，他原本傾向維持利率不變，因為通膨水準「仍然過高」。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）則指出，若她今年擁有投票權，也會選擇按兵不動。這些言論顯示，儘管聯準會啟動了寬鬆政策，內部對於物價壓力的疑慮依然存在。
受此影響，市場對未來降息的預期出現明顯降溫。最新交易數據顯示，僅有約60%的投資人預期聯準會會在12月再度降息，較1週前超過90%的機率大幅下滑。
