7大類「台灣美食」成傷腎隱形地雷！ 醫曝：腎衰不只因為吃太鹹

許多人以為腎臟壞掉就是因為「吃太鹹」，其實真正更可怕的腎臟殺手是血糖、血壓、血脂控制不佳，也就是俗稱的「三高」。營養功能醫學專家劉博仁醫師，在臉書上分享一名腎臟病第三期患者，沒有養成良好的飲食習慣，再次看診時已經變成第4期。他也透露台灣日常飲食裡，有許多美食其實都是腎臟的「隱形地雷」，就連喝水習慣也會影響腎臟健康。

三高是如何每天傷害腎臟？

劉博仁提醒三高若控制不好，很有可能影響腎臟健康。像是血糖過高，會導致腎絲球慢慢硬掉，糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因。長期高血糖會不僅會讓腎臟微血管增厚、變硬，也會讓腎絲球承受過度濾過的壓力，最後導致腎絲球疲乏、硬化、失能。而且腎臟老化通常不會感到疼痛，也沒有警訊。

血壓過高則會讓腎臟裡的血管細得像頭髮，每次血壓升高，都像是一次次衝擊血管，高血壓對它們來說，就像水柱壓在一條細管上，久而久之就會出現血管受損、內皮發炎、彈性下降、腎臟灌流變差等情形，這些都會讓腎功能一路下滑。

血脂異常則會加速腎臟的動脈硬化，很多人以為血脂高，頂多增加心血管風險，其實腎臟也會形成動脈硬化。血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

台灣日常飲食裡的腎臟「隱形地雷」

台灣外食文化裡，有太多會影響腎臟的食物。劉博仁分享7大類隱形地雷，提醒民眾少吃。

滷味、鹹酥雞、火鍋料：加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排除，就會導致 血磷上升；至於高鈉會導致水腫、高血壓，造成腎臟負擔倍增。 手搖飲、奶茶：奶精、奶粉含大量「無機磷」，高糖飲食也會導致血糖震盪，讓腎絲球壓力增加。 便利商店便當、滷雞腿、三寶飯：台灣外食普遍比自煮多出兩倍以上的鈉，而長期攝取高鈉，容易導致高血壓，成為腎臟惡化的快車道。 鍋燒意麵、泡麵：常常一碗湯頭的鈉含量就逼近一天建議攝取的上限。 燒烤與韓式料理：蛋白質太多、太重口味，對腎臟而言都是壓力。 海帶、昆布、地瓜葉：尤其到了腎臟病第四期，鉀排不出去容易心律不整，不是不能吃，但必須控制攝取的量。 加工肉類像是香腸、火腿、熱狗、貢丸：比正常吃肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。

喝水是最簡單、也最容易被忽略的保護

很多人一整天只喝500至800c.c.的水，不會暈也不會渴，應該沒問題，但其實腎臟在做的是「濃縮血液」的工作，喝太少水就像是在污濁的水裡過濾垃圾。

喝水不足不僅會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔，還會提高腎結石、感染機率，讓腎絲球長期處在壓力下。多數人每日需要至少1500至2000 c.c.，慢性腎臟病患者則需要由醫師調整。

真正保護腎臟的四大核心

劉博仁也提醒腎臟不能只靠醫生，每天吃進去的食物，喝的每一杯飲品，甚至血糖、血壓、血脂都會影響腎臟的命運。真正保護腎臟的四大核心包括控制好三高， 避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食，以及喝足夠的水。健康不能拖延，維持腎臟的健康也不能等待，從今天起吃下肚的每一口開始，就是保護腎臟的最好時機。