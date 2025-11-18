7天有薪產檢、陪產假「請滿者極少」！勞動部籲勞工多加善用

政府提供7天有新產檢假、陪產檢及陪產假，勞動部統計，平均請假天數卻不到6天，請滿7天的情況幾乎很少。取自pexels圖庫



為了支持育兒父母，政府提供7天的有薪產檢假、有薪陪產檢及陪產假，其中，第6天跟第7天的薪資，企業可向政府申請補助，不過，根據勞動部統計，截至今年10月為止，申請有薪產檢假和陪產檢假的人數分別為7200人、1萬670人，補助金額合計6000多萬元，但平均請假天數卻不到6天，請滿7天的情況幾乎很少，提醒勞工多加善用，雇主可向勞工保險局申請補助。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今（11/18）日表示，為打造友善親職環境，自2022年1月18日起，在育兒措施上，將有薪產檢假日數由5日增為7日；有薪陪產假修正為有薪陪產檢及陪產假，也從5日增加2日，共為7日，給予育兒父母更多支持。

廣告 廣告

黃琦雅說明，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕，同時，避免增加雇主的負擔，雇主於給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假薪資後，超過第5天，到了第6日、第7日部分，得向勞工保險局申請補助。

黃琦雅指出，截至今年10月底為止，產檢假薪資補助人數7200餘人，補助金額約2000萬餘元，而陪產檢及陪產假薪資補助人數達1萬多人，核付金額有4000萬餘元，合計共6000萬元，由於今年編列7790萬元的預算，提醒勞工和雇主記得提出申請。

不過，根據勞動部統計，雖然薪產檢假、有薪陪產檢及陪產假都增至7日，但不論男女實際申請的天數不到6日，沒有請滿7日居多，沒用完的事由，都是用其他的假別。黃琦雅提醒，倘若雇主不准假，勞工可出申訴。

勞動部提醒，政府給予企業經濟支持，企業包容勞工照顧彈性需求，有利雇主留住成熟勞動力，而勞工照顧不離職，也有助雇主留才緩解企業缺工問題。相關申請表單可至勞保局全球資訊網「業務專區」項下之「建構友善生養職場－薪資補助」下載，或電洽勞動部諮詢專線1955諮詢。

更多太報報導

技職亞運月底本土登場！洪申翰：不只拚獎牌 讓技能發揮產業價值

【退休金準備太薄？2-2】薪資中位數僅3.8萬 為何勞工始終「提不起」？

【退休金準備太薄？2-1】勞退自提率僅2成 立委祭500元獎勵金想敲開大門