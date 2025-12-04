7天逆轉多年牙周病 光田醫院：全口重建助台商重拾自信與活力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】一名長期旅居海外的台商，因多年牙周病未治，導致牙齒逐漸脫落，最終幾乎全口缺牙，不僅吃東西只能靠軟質食物，也因外觀受影響，在商務與社交場合漸漸失去自信。返台後，他決定到光田綜合醫院求診牙科柯百俞醫師。經團隊專業評估後，採用「All-on全口重建技術」，僅花一週時間，就讓他重拾完整笑容與自在咀嚼能力。
柯百俞醫師指出，傳統全口重建往往需歷經拔牙、癒合、植牙、製作假牙等多階段程序，耗時數月甚至半年以上，而All-on技術則利用少數植體在上下顎建立支撐，即可裝設全口固定假牙，兼顧穩定性與美觀度。該名患者在手術當天即可感受口腔功能恢復，不僅能立即進食，講話發音也更自然，生活品質明顯提升。
柯醫師進一步說明，此次治療導入數位化假牙設計，透過電腦輔助設計（CAD）與三維影像掃描（3D Scan）技術，可在手術前精準預測牙齒排列、咬合角度與笑容曲線，並依據患者臉型、骨架與口腔條件量身打造假牙。整體過程更快、更準、更舒適，不僅外觀自然，也減少術後調整時間。
該名台商對結果相當滿意，笑著表示：「沒想到這麼快就能恢復牙齒，不只吃東西更自在，連面對客戶和朋友時的笑容也回來了。」他坦言，長期缺牙讓他在海外生活倍感不便，這趟返台治療讓他口腔重生，也重新找回多年未有的自信與活力。
柯百俞醫師表示，All-on全口重建結合數位化技術，是目前牙科重建的重要趨勢，能有效縮短療程時間、減少手術次數並提升成功率，特別適合長期缺牙、嚴重牙周病或配戴活動假牙不穩的患者。光田醫療團隊已建立完善的手術與修復流程，讓患者能在最短時間內恢復咀嚼與笑容，重拾生活品質。
他也提醒，許多中壯年與長者因牙周病未及早治療，導致牙齒鬆動甚至脫落。定期洗牙、控制牙菌斑、維持牙齦健康，是預防全口缺牙的關鍵；若已出現嚴重牙周病或咀嚼困難，應盡早尋求專業評估，避免延誤治療黃金期。
其他人也在看
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 56
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 25
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 2
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭婦人腦死器捐7器官！救護車接力 警車開道護送
[Newtalk新聞] 宜蘭縣一名 59 歲婦人於 12 月 1 日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經搶救於今日宣判腦死，院方指出，病患在 2011 年簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡，為尊重其遺願，今日分別捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等器官，並由警車開道送往台大、台北榮總及林口長庚醫院。 該名 59 歲婦人因意外事故重創頭部，送醫急救無效，今日宣判腦死後，由於婦人曾簽立器官捐贈同意書，為尊重病人心願遺愛人間，今日中午醫院立即啟動心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼等器官捐贈程序。 聖母醫院指出，下午 2 時第一輛救護車在警車開道下，護送心臟至台大醫院，第兩輛救護車則載送肺臟及一顆腎臟至林口長庚醫院，另一顆腎臟及肝臟、眼角膜、血管及骨骼等將送至台北榮總，為確保心肺等器官的黃金移植時間，全程均申請警車及國道警察開路。 羅東聖母醫院表示，這是一場摘除時間冗長的器官捐贈馬拉松，祈禱順利，讓病患的愛延續到另一個期待的生命，繼續開出美麗的花朵。也感謝病患的大愛和家屬的成就，更祝福所有的受贈者都能重現希望，開啟新生命篇章。查看原文更多Newtalk新聞報導新竹機車為省停車費亂停新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 4
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
補過頭！吃羊肉爐後尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎
氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補，台中一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話