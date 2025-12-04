7天逆轉多年牙周病 光田醫院：全口重建助台商重拾自信與活力

All-on技術利用少數植體在上下顎建立支撐，即可裝設全口固定假牙，兼顧穩定性與美觀度。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】一名長期旅居海外的台商，因多年牙周病未治，導致牙齒逐漸脫落，最終幾乎全口缺牙，不僅吃東西只能靠軟質食物，也因外觀受影響，在商務與社交場合漸漸失去自信。返台後，他決定到光田綜合醫院求診牙科柯百俞醫師。經團隊專業評估後，採用「All-on全口重建技術」，僅花一週時間，就讓他重拾完整笑容與自在咀嚼能力。

柯百俞醫師提醒，定期洗牙、控制牙菌斑、維持牙齦健康，是預防全口缺牙的關鍵。（圖/記者廖妙茜翻攝）

柯百俞醫師指出，傳統全口重建往往需歷經拔牙、癒合、植牙、製作假牙等多階段程序，耗時數月甚至半年以上，而All-on技術則利用少數植體在上下顎建立支撐，即可裝設全口固定假牙，兼顧穩定性與美觀度。該名患者在手術當天即可感受口腔功能恢復，不僅能立即進食，講話發音也更自然，生活品質明顯提升。

柯醫師進一步說明，此次治療導入數位化假牙設計，透過電腦輔助設計（CAD）與三維影像掃描（3D Scan）技術，可在手術前精準預測牙齒排列、咬合角度與笑容曲線，並依據患者臉型、骨架與口腔條件量身打造假牙。整體過程更快、更準、更舒適，不僅外觀自然，也減少術後調整時間。

長期旅居海外的台商，因多年牙周病未治，導致牙齒逐漸脫落，最終幾乎全口缺牙。（圖/記者廖妙茜翻攝）

該名台商對結果相當滿意，笑著表示：「沒想到這麼快就能恢復牙齒，不只吃東西更自在，連面對客戶和朋友時的笑容也回來了。」他坦言，長期缺牙讓他在海外生活倍感不便，這趟返台治療讓他口腔重生，也重新找回多年未有的自信與活力。

柯百俞醫師表示，All-on全口重建結合數位化技術，是目前牙科重建的重要趨勢，能有效縮短療程時間、減少手術次數並提升成功率，特別適合長期缺牙、嚴重牙周病或配戴活動假牙不穩的患者。光田醫療團隊已建立完善的手術與修復流程，讓患者能在最短時間內恢復咀嚼與笑容，重拾生活品質。

他也提醒，許多中壯年與長者因牙周病未及早治療，導致牙齒鬆動甚至脫落。定期洗牙、控制牙菌斑、維持牙齦健康，是預防全口缺牙的關鍵；若已出現嚴重牙周病或咀嚼困難，應盡早尋求專業評估，避免延誤治療黃金期。