7天連續「加倉→歸零」 黃立成慘賠6.5億！幣圈分析師揭前因後果
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到剛過完生日不久，他的以太幣帳戶就遭強制清算的巨大打擊，短短時間內資產瞬間蒸發6.5億元，戶頭只剩50萬元。對此，圈內知名鏈上分析師餘燼直言不諱警告，如果黃立成執意逆勢操作，恐怕只會輸得更慘烈。
根據區塊鏈數據平台Lookonchain揭露的資料顯示，黃立成標記為「Machi」（@machibigbrother）的加密帳戶最近被強制結算，資產幾乎化為烏有，累積虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），現在帳面只剩下區區1.5萬美元（約新台幣50萬元）。其實，他資產縮水早有徵兆，早在11月初，就傳出他因幣值狂瀉而面臨千萬美元的債務壓力，淨值從上個月的高峰一路俯衝，光是這個月，他在去中心化交易所Hyperliquid就被「清洗」超過71次，這驚人的紀錄讓他被幣圈戲稱為「清算王」或「勇者」。
擁有眾多追隨者的鏈上分析師餘燼在社群平台X上揭露黃立成的操作細節，黃立成前幾天凌晨才剛砸下23.5萬「補血」，把以太幣的多頭部位開到3775枚（約1170萬美元），沒想到才短短不到24小時市場下跌，他的倉位就被強制平倉了一部分。餘燼分析麻吉大哥投資策略表示，持續走跌的趨勢碰上執意做多的策略，最終結果就是不斷被清算，然後為了攤平而繼續注資，迎來更慘烈的清算。
儘管面臨巨額虧損，黃立成似乎不願罷手。餘燼21日再度發文爆料，黃立成凌晨的以太幣多單又一次在跌勢中被平倉，但他隨即又立刻注資11.5萬元，繼續加碼做多，分析師無奈表示黃立成重複上演賠錢公式，「開多 →被清算 →繼續開多 →繼續被清算」，麻吉大哥卻無法停止每天重演這個「輸錢的輪迴」，這套模式已經連續一週循環，讓餘燼質疑黃立成是否已沉迷於這種刺激的「歸零」過程。
