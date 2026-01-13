7嬰兒海苔重金屬超標 全下架

爸爸媽媽請注意！有7件嬰幼兒海苔產品遭爆驗出重金屬超標，食藥署13日公布抽驗結果，其中6件確定檢出鉛、鎘不符合嬰幼兒副食品類規定，違規最嚴重的「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」檢出鎘2.013ppm，高達標準值的50倍。食藥署已要求業者下架回收，截至12日共計下架回收2.5萬件。

媒體日前報導，7件嬰幼兒海苔產品遭第三方公正單位驗出重金屬超標，品項包括BEBE貝兒純淨海苔、ibobomi無調味海苔片、MB BABY萌寶寶海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔、芽米寶貝100％純橄欖油海苔。

廣告 廣告

食藥署協同地方政府衛生局進行抽驗發現，其中1件（Naeiae韓國幼兒紫菜）已販售完畢無庫存，其餘6件皆檢出鉛、鎘超標。食藥署已針對進口嬰幼兒海苔產品採監視查驗1個月，將逐批檢驗重金屬。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，嬰幼兒食品的鉛標準為0.05ppm，6件產品檢出介於0.14到0.206ppm，超標最多的是「MB BABY萌寶寶海苔」，約是標準值的4倍；嬰幼兒食品的鎘標準為0.04ppm，6件產品檢出介於0.912到2.013ppm，超標最多的是「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」，高達標準值的50倍。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，鉛對於人體的危害是全面性的，包括造血、心血管、消化、神經、生殖系統，尤其孩童容易出現過動、注意力不集中、智力發展受影響。鎘則是國際癌症研究機構（IARC）公告的1級致癌物，還可能增加心血管疾病發生機率，亦有慢性鎘中毒風險，可能導致自發性骨折及軟骨，也就是「痛痛病」。

劉芳銘說明，嬰幼兒食品的重金屬標準較嚴格，和成人相差20到25倍。現行針對宣稱「嬰幼兒」、「幼兒」或外觀有相關圖示的食品，都會納入查驗範圍，未來將研議針對3歲以下嬰幼兒食品標示字樣，並與相關部會研議專屬的稅則號列，供消費者作為依據。