7寶媽林叨囝仔爆又懷孕了！「5大黑歷史」全被挖 爭議懶人包一次看

網友爆料7寶媽林叨囝仔已升格8寶媽，她經常引發爭議，過去就有好幾次言行被網友炎上。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins’ Kids臉書）

網紅「林叨囝仔The Lins’Kids」七寶媽Sydney， 2024年4月因在直播中提到資源班學生時訕笑的態度引起全民公憤，許多合作廠商陸續切割。她關閉社群並道歉，事後轉戰中國社群平台「小紅書」。沒想到有網友近日在Threads爆料林叨囝仔已升格8寶媽，目擊她手拿媽媽手冊現身醫院候診區。事實上，7寶媽經常引發爭議，過去就有好幾次言行被網友炎上。

有網友在Threads爆料林叨囝仔已升格8寶媽，目擊她手拿媽媽手冊現身候診區。（圖／翻攝自Threads）

7寶媽林叨囝仔被挖曾生吃山羌。（圖／翻攝自林叨囝仔The Lins'Kids臉書）

有網友挖出7寶媽曾打著獸醫家庭的名號，擔任自然環境大使，平常會參加野生動物協會的課程，還會幫忙宣傳愛護流浪動物的活動並呼籲大眾要保護野生動物。不過7寶媽2021年在參加商業山林活動時，獵人獵殺到一隻山羌，7寶媽竟在孩子面前取下其肝臟生吃，甚至還鼓吹孩子一起品嚐。

7寶媽林叨囝仔揹小孩滑雪，沒有給孩子戴護具。（圖／翻攝自林叨囝仔The Lins'Kids臉書）

2022年11月，7寶媽已懷第7胎，還揹老6上台南某滑雪學校，自己全副武裝，有頭盔、有護膝，女兒卻連頭部護具都沒有。她遭網友灌爆留言，無奈回覆：「日本人都這樣揹」、「揹前面其實滿安全的」。社會局認為此舉違反兒少法「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境」，命「林叨爸媽」上4至50個小時的親職教育輔導課程。

7寶媽林叨囝仔懷孕期間登山。（圖／翻攝自林叨囝仔The Lins'Kids臉書）

山友爆料7寶媽懷孕登山受傷，為救7寶媽下山反而害自己受傷。（圖／翻攝自林叨囝仔The Lins'Kids臉書）

2023年1月，7寶媽因違法導購氣喘噴霧遭開罰6萬元。2023年4月26日，7寶媽分享挺著孕肚和老公挑戰台灣百岳之一的「志佳陽大山」，卻被山友指責2021年懷著6寶去爬山意外骨折，山友為救她下山反而害自己受傷。事件延燒8天，7寶媽在臉書發千字文道歉。

7寶媽林叨囝仔直播中有歧視資源班學生的言論，遭網友炎上。（圖／翻攝自林叨囝仔The Lins'Kids臉書）

7寶媽2024年在直播中被網友提問「孩子是不是讀資源班？」，她當時大笑拉兒子入鏡：「什麼資源班啦？太扯了！」兒子也說：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商…」。二人的言論被認為歧視資源班的學生，遭網友備份瘋傳，紛紛要求7寶媽道歉。7寶媽後來在臉書上傳道歉影片，表示將改進教育。



