7寶媽爆又懷孕！每周不避孕「床戰老公3次」 狂喊：生到45歲更年期

娛樂中心／綜合報導

七寶媽傳又懷孕了，她曾自曝不避孕每周與老公嘿咻3次，未來打算繼續生到45歲更年期。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins’ Kids臉書）

37歲網紅七寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」經常引發爭議，過去就有好幾次言行被網友炎上。沒想到有網友近日在Threads爆料林叨囝仔已升格8寶媽，目擊她手拿媽媽手冊現身醫院候診區。七寶媽曾上節目分享從22歲生第一胎，至今每兩年生一名新寶寶，未來打算繼續生到45歲更年期，還不小心自曝與老公每周嘿咻3次，讓徐乃麟都嚇傻眼。

七寶媽與老公婚後從不避孕，從22歲生第一胎，「還要生到45歲更年期，看有幾個就幾個。」（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

七寶媽與老公婚後從不避孕，從22歲生第一胎，「還要生到45歲更年期，看有幾個就幾個。」（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

七寶媽曾上《醫師好辣》，透露從22歲生第一胎，至今每兩年生一名新成員，且都是全自然懷孕，她認為生命是一種禮物，不是說有就有，因此與老公婚後兩人從不避孕。她還說「生到更年期，看有幾個就幾個，我一定會再繼續生下去，接下來會想生第8胎。」徐乃麟嚇到喊「妳這樣生下去會生20幾個。」她笑回「不會啦，到45歲差不多。」

廣告 廣告

嚴立婷問道「妳先生應該很愛妳」，七寶媽突然驚曝「一個禮拜三次啊」，讓主持人嚇壞傻眼。 （圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

嚴立婷問道「妳先生應該很愛妳」，七寶媽突然驚曝「一個禮拜三次啊」，讓主持人嚇壞傻眼。 （圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

七寶媽在聊到懷孕有不適症狀的狀況，她竟直言「很忙的時候，好像沒有什麼時間害喜」。七寶媽透露老公大自己9歲，讓徐乃麟驚呼「那他還蠻厲害的耶」，而嚴立婷最後也問道「妳先生應該很愛妳」，七寶媽突然驚曝「一個禮拜三次啊」，讓主持人嚇壞傻眼。



更多三立新聞網報導

7寶媽林叨囝仔爆又懷孕了！「5大黑歷史」全被挖 爭議懶人包一次看

新北人妻「挺孕肚實戰小王！」產前3個月照開房 分娩當天綠帽夫崩潰了

愛莎水中分娩出意外！兒疑吸入羊水窒息「1小時夭折」 無照助產士遭逮

HBL「活春宮」15秒影片瘋傳！男女球迷激情全被拍 網批：沒錢開房？

