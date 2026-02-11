7寶媽爆迎第8胎！私下「超扯6大行徑」全起底

娛樂中心／綜合報導

網紅7寶媽「林叨囝仔」日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。不少網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。實際上，近年來有關她的爭議一樁接一樁，除了歧視資源班被網友炎上外，她過去種種超扯的言行舉止如今也再度被網友掀出並引發討論。

直播「訕笑資源班」掀議

網紅七寶媽「林叨囝仔The Lins'Kids」2024年4月因在直播中疑似歧視資源班學生，在網路引發大炎上。而當時真正被炎上的關鍵在於Sydney在道歉影片中「火上加油」，硬辯沒聽清楚兒子說的話，也沒制止他，因此遭網紅、明星集體出征。最後多家廠商急切割她，而有關她過去的種種育兒不當行為也被挖出，讓七寶媽直接關閉IG、臉書粉絲專頁。

廣告 廣告





爆迎第8胎「7寶媽超扯」不只歧視資源班！揹嬰滑雪「喂吃器官」畫面流出

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽2025年4月因在直播中訕笑資源班，遭大批網友砲轟炎上。（圖／翻攝「林叨囝仔 臉書）





遭爆非法導購醫材 高市衛生局開鍘、罰6萬

網紅「7寶媽」2023年10月分享自己小孩氣喘使用噴霧器，遭網友質疑「有導購行為」，儘管貼文隨後已刪除，但高雄市政府衛生局表示，經調查違規販售醫療器材事證明確，依相關法規裁處6萬元罰鍰。





爆迎第8胎「7寶媽超扯」不只歧視資源班！揹嬰滑雪「喂吃器官」畫面流出

網紅「7寶媽」分享自己小孩氣喘使用噴霧器，遭質疑存在「導購行為」。（圖／翻攝自「林叨囝仔The Lins' Kids」臉書）









爆7寶媽餵孩「生吃器官」

同樣是2023年10月，網紅「7寶媽」遭網友翻出近3年前的影片，指控「林叨囝仔 The Lins' Kids」夫妻讓小孩生吃山羌肝臟。社會局接獲通報後展開查訪，並經交叉比對確認「林叨囝仔」夫婦再度違反《兒少法》。社會局事後確認網紅讓孩子參加狩獵活動，依兒少法裁罰4小時至50小時親職教育輔導課程，若拒不接受，或處3000元以上、3萬元以下罰金。另外，生食部分，屬不適當照顧行為，列入個案輔導。

遭檢舉背嬰兒、0防護滑雪

「林叨囝仔」媽媽Sydney2023年5月遭人檢舉背著嬰兒，且在孩子毫無防護的情況下進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面觸目驚心。社會局家防中心後來認定夫妻違反兒少法，安排接受8小時的親職教育輔導課程。





爆迎第8胎「7寶媽超扯」不只歧視資源班！揹嬰滑雪「喂吃器官」畫面流出

7寶媽網紅「林叨囝仔」揹小孩上滑雪課畫面曝光，引發爭議。（圖／翻攝自臉書@「林叨囝仔The Lins' Kids」





網紅7寶媽「懷胎8月登百岳」惹議

「林叨囝仔」媽媽Sydney4月爆出「懷胎8個月仍登百岳」的爭議。當時懷胎8個月的Sydney跟老公一起登上百岳之一的志佳陽大山。隨後被人挖出她過往也是懷孕登山還發生意外，甚至還害得救援山友因此受傷。





爆迎第8胎「7寶媽超扯」不只歧視資源班！揹嬰滑雪「喂吃器官」畫面流出

網友控訴，Sydney懷6寶時去爬山骨折，害著山友為了救她也受傷。（圖／翻攝自「林叨囝仔The Lins' Kids」YouTube）





被爆「Uber Kids」 衛福部也看不下去

而7寶媽網紅「林叨囝仔」除了挺孕肚登山、揹小孩上滑雪課等爭議外，2023年也被爆料是「UberKids」，不僅叫Uber接送小孩，甚至還出現「送錯」導致小孩大哭的情形。對此事件，當時的衛福部保護服務司長張秀鴛就看不下去，並喊話此舉不可取，更稱「若查證屬實，依法最高可開罰60萬元」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：爆迎第8胎「7寶媽超扯」不只歧視資源班！揹嬰滑雪「喂吃器官」畫面流出

更多民視新聞報導

高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父

七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲

七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰3次」：一直生到更年期

