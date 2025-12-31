7層樓高「愉悅之母」現身！蔡依林大巨蛋跨年變身電音女王 歌迷讚「GOOD GIRL」

蔡依林造價40萬美金（約1250萬台幣）的「愉悅之女」雕像登場，讓全場粉絲為之驚訝！凌時差提供

天后Jolin蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」在2025年跨年夜迎來最終高潮！隨著演唱會進入終章〈THEGARDENOFHEROWN她創造的花園〉，大巨蛋瞬間化為一座流動的愉悅樂園。

在震撼全場的第五段VCR中，Jolin化身的「愉悅之母」正式完成最終覺醒，在經歷燃燒與重生後，八臂「愉悅之女」霸氣降臨。現場萬物誕生、百花盛放的影像視覺，傳遞出「自己就是花園」的終極宣言。

隨即36名舞者揮舞旗幟開道，迎接身穿蛇紋「愉悅女王」戰袍的Jolin自「蛇冠心座」現身，高唱主題曲〈PLEASURE〉，並在舞者高舉下完成加冕，氣勢驚人。

1250萬巨型雕像震撼現身 命運之輪致敬經典轉動「七宗罪」

當磅礡的《布蘭詩歌》前奏響起，主舞台中央赫然出現一座高達七層樓、造價40萬美金（約1250萬台幣）的「愉悅之女」雕像。這座八臂高展、細節精緻的巨型圖騰凝聚了全場四萬人的目光，成為整場「愉悅宇宙」的精神象徵。

廣告 廣告

蔡依林化身愉悅女王，讓大巨蛋成為4萬人電音趴。凌時差提供

Jolin隨即在延伸舞台高唱〈舞孃〉，現場更驚喜轉動復刻MV經典、刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，24名舞者圍繞輪盤狂舞，以震撼的視覺效果致敬經典。隨後接連而來的〈STARS ALIGN〉將身體能量推至頂峰，帶領全場進入狂歡狀態。

蔡依林復刻MV經典、刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」登場。凌時差提供

四萬人巨型舞廳炸裂大巨蛋 七彩彩帶應援締造跨年奇蹟

當壓軸神曲〈PLAY我呸〉登場時，大巨蛋的雷射光束與電音節拍全面爆發，整座場館瞬間變成四萬人的超大型電音舞廳，為2025年的跨年夜寫下最震撼的一頁。今天歌迷的應援排字則是「J♥LIN GOOD GIRL」，演出最後，Jolin走向延伸舞台感性繞場致意，並在〈PLEASURE〉Remix的音樂聲中，率領36名舞者回到主舞台謝幕。這場集結史詩寓言、頂尖電音與視覺藝術的國際級大秀，為台北跨年夜畫下了最狂、最炸裂的完美句點。

身穿蛇紋「愉悅女王」戰袍的Jolin自「蛇冠心座」現身。凌時差提供

歌迷在蔡依林大巨蛋演唱會第二天排字應援。讀者提供_



回到原文

更多鏡報報導

快搶金豬發財錢！蔡依林大巨蛋撒「愉悅貨幣」 親授開運法：放私密處

4萬人跨年唱〈倒帶〉！蔡依林驚曝半夜做這事 告白「戀愛腦」自豪「一樣美」

小S跨年少了她！南韓雪地驚現「大S楓紅」奇蹟 英國紀念長椅銘牌惹哭萬人