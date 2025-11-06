7年不見好友變白骨！ 男子上門拜訪目睹嚇瘋報警

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮一名男子日前到卓溪鄉探望，將近七年沒聯絡的好友，卻發現對方已成白骨。60歲的陳姓男子到友人住處敲門，無人回應，從窗外往內查看，驚見屋內客廳疑似有白骨，嚇得立刻報警。警消趕到破門進入，確認遺骸就是屋主，並通知家屬到場指認，好友也當場情緒崩潰。

屋外拉起封鎖線，屋內雜亂不堪、佈滿灰塵，屋主友人，日前上門探訪，卻始終沒人應門，從窗戶查看，發現客廳疑似有白骨，嚇得趕緊報警。

警方到場破門而入，在屋內搜出身分證件，比對後確認，這具白骨就是屋主60歲的賴姓男子，聽到消息的好友，當場情緒崩潰，坐在一旁哽咽。

附近鄰居：「剛剛一個人，後來一堆年輕人，現在就看到警察，(最後一次有看到他什麼時候)，兩三年前很久了，而且他在部落就一直找酒喝，因為生病很久了 甚麼酒肝吧，很恐怖欸」。

60歲的屋主賴姓男子，獨居久病纏身。（圖／民視新聞）

事發在花蓮卓溪一處民宅，60歲的屋主賴姓男子，獨居久病纏身，7年沒聯繫的好友，上門探視，但敲門卻沒反應，覺得情況不對勁。從縫隙中，發現客廳地板疑似有人骨。家屬得知，也立刻趕到現場。

玉里分局偵查隊長 黃成文：「初步勘查現場，未發現外力介入跡象，目前已通知家屬到場處理，並報請台灣花蓮地方檢察署檢察官相驗，來釐清確切死因」。

男子長年獨居、很少與人往來。（圖／民視新聞）

警方勘驗後，確認沒有外力介入跡象，初步研判屋主可能因病過世。由於長年獨居、很少與人往來，因此沒人察覺。這回多年沒聯繫的好友，上門探訪，驚訝難過之餘，恐怕還多了一些，怎麼沒早點來關心的遺憾。

