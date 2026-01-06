7年之癢縮短到5年了！台灣離婚率亞洲第二 權威醫：是大腦累到沒力去愛

記者張雅筑／綜合報導

原本冷門的「離婚協議書」竟成了貨架上的熱銷品！根據內政部最新統計，台灣離婚率高居亞洲第二，這種現象背後不只是感情變淡，更是現代人在生活壓力與「神經過載」下的斷捨離。專家分析，這份書約反映的往往是大腦在求生模式下的選擇，標誌著台灣正進入追求「愛得健康」更勝於「苦撐忍耐」的大離婚世代。（示意圖／資料照）

根據內政部統計顯示，我國離婚對數自疫情後呈直線上升，前（2024）年多達5萬3469對離婚，粗離婚率達2.28‰，創2020年以來新高，離婚率亞洲排名第二。過去大家常會說「七年之癢」，但現在已慢慢縮短成了「五年之癢」，因為每三對離婚夫妻中，就有一對是在結婚未滿5年便選擇分道揚鑣。專家對此分析，關鍵不只在感情變淡，而是多重現實壓力的疊加所致，還有我們大腦神經系統的「過載」與「天生基因的差異」。

離婚對現代人而言，已不再是禁忌或醜聞，而是一種對關係狀態的重新選擇。台灣平均每天有146對夫妻分開，這背後代表的往往不是「不愛了」，而是大腦在發出求救訊號！

許多人將離婚簡化為「不愛了」，但基因權威張家銘醫師從科學角度揭示了更深層的原因。他指出，現代人的婚姻本質上是「兩組神經系統的合作」，當生活壓力導致大腦進入求生模式，溫柔與耐心便會被自動關閉。除了環境壓力，天生的催產素或多巴胺基因特質，也決定了我們在愛裡的敏感度與需求。了解這層「神經底色」，能讓我們看見衝突背後的生理訊號，而不只是單純的對錯。（圖／記者張雅筑攝）

台北榮總遺傳優生科主治醫師、基因醫學權威張家銘醫師，他就科學角度分析另一個發人深省的觀點：現代人的婚姻模式正從「一起活下去」進化到「一起變好」。他進一步補充，當這份追求遇上高房價、育兒焦慮與職場競爭時，人們的大腦會自動切換到「求生模式」，大量分泌壓力荷爾蒙（皮質醇）。張醫師坦言：「很多時候，離婚不是因為不珍惜，而是大腦太累了，心也跟著沒有力氣愛了。」

更神祕的關鍵，其實藏在我們的基因密碼裡！張家銘醫師表示，每個人進入一段關係時，其實都帶著一份「神經底色」。他指出，例如有些人的催產素受體基因（OXTR）天生比較敏感，他們極度需要安全感與陪伴；而有些人則帶有特定型態的多巴胺受體基因（DRD4），天生喜歡新鮮感與刺激。當「焦慮型」遇上「追求刺激型」，若不懂得彼此的生理差異，原本的磨合就會變成火發。張家銘醫師強調，這不是誰的錯，而是兩組神經訊號沒對頻。

面對這場「五年之癢」的考驗，張家銘醫師建議大家，與其要求彼此無止盡地「忍耐」，不如聰明地學會幫大腦「減壓」。

當婚姻亮起紅燈，難道最終只有離婚這個選項嗎？基因權威張家銘醫師建議，與其在情緒過載時做出決斷，不如先試著幫大腦「微調節」。透過規律睡眠修復情緒、每日溫柔擁抱刺激催產素，或是共同創造新鲜感來活化多巴胺，都能幫受挫的神經系統找回安全感。（示意圖／資料照）

「愛不是忍，是一起呼吸！」張醫師表示，其實經營感情可以從最簡單的生理機制開始：規律的睡眠能修復負責情緒調節的前額葉皮質；每天一次溫柔的肢體觸碰，則能刺激催產素分泌，讓彼此感受到久違的信任感。了解自己的基因地圖，並不是要讓大家對命運低頭，而是讓人們學會預測自己的情緒地雷，在傷害發生前先給大腦一個緩衝。

最後，張家銘醫師語重心長地呼籲，在這場「大離婚世代」中，學會如何「愛得健康」比「愛得長久」更重要。他表示，當人們能理解彼此的神經系統其實都在辛苦地求生，或許就能在原本緊繃的對立中，找出一點點溫柔的空隙，讓這段關係重新找回跳舞的節奏。

