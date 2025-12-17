7年乾旱竟變成「暴雨成災」 摩洛哥洪災沖走車輛 釀37死

非洲國家摩洛哥過去7年飽受乾旱所苦，但最近卻降下超極暴雨，導致山洪暴發。（示意圖／翻攝自pexels）





非洲國家摩洛哥過去7年飽受乾旱所苦，但最近卻降下超極暴雨，導致山洪暴發，幾十輛車被大水沖走，造成至少37人死亡。

暴雨過後洪水快速蔓延，河道的水完全宣洩不及，直接氾濫流進市區街道。

這水勢如同猛獸般，把馬路變成漂漂河，好幾輛原本好好停放在路邊的車子，都被大水沖走上演「水上漂移」，最後還撞成一團，這嚴重的洪災就發生在非洲摩洛哥，當地靠近大西洋沿岸的薩菲省，遭遇超級暴雨 導致山洪暴發。

摩洛哥災民：「你想讓我說什麼 ，我的朋友死了，我的鄰居也死了，我們失去了一起長大的朋友，這讓我們深受打擊。」

廣告 廣告

趁著雨勢漸緩 ，民眾忙著清理家園，但心情卻是格外沉重，因為不只住家淹慘了，洪水還帶走37條人命，失去家人、朋友、鄰居的傷痛，難以言喻。

摩洛哥災民：「隔壁珠寶店和他的孩子，全部遇難了，快餐店小販在關店時，也被水沖走了，賣鞋的也溺水身亡了，天啊 我現在只能重新開始，一切都被水沖走了。」

摩洛哥當局表示，當地歷經長達7年乾旱，如今卻是暴雨成災，估計至少有70戶民宅和店鋪，被洪水淹沒，研判應該是雨勢太猛烈，加上排水系統設計不良，才讓薩菲省這座採礦城鎮，遭遇罕見的嚴重洪災。

更多東森新聞報導

摩洛哥「Z世代」上街反政府 衝突升級！ 2人遭警射殺

賭命！摩洛哥84人跳海500公尺游向西班牙飛地休達

愛玩車／DEFENDER拉力原型車 完成早期測試

