7年前才從大規模槍擊案生還 26歲男輕生離世

佛羅里達州道格拉斯高中槍擊案發生7年後，仍有一名26歲男子走不出陰影輕生。（示意圖／翻攝自Pexels）





2018年，佛羅里達州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）發生嚴重槍擊案，造成17人喪生，是美國歷史上最嚴重的高中槍擊事件之一。事件過去七年，仍有倖存者無法走出陰影，其中唐納文·約書亞·李·梅泰爾（Donovan Joshua Leigh Metayer）於12月15日輕生，享年26歲。

根據外媒《People》報導，唐納文是一名資訊科技專業人員，曾是道格拉斯高中高年級學生。面對唐納文的離世，家屬悲痛表示：「我們家最小的孩子離世，悲痛難以言喻，這份傷痛將永遠回響在我們生命中。」

家屬坦言，即便悲痛萬分，他們仍選擇講述唐納文的真實故事，讓其他家庭不必像他們一樣默默承受。家屬說道，唐納文自小聰明好奇，學業優異，「幽默與溫暖能輕易點亮任何房間。」不過，高中最後一年因槍擊案蒙上陰影，他承受了難以想像的悲傷，精神健康逐漸惡化，包括抑鬱、罪惡感、情緒不穩定以及長時間孤立，使他逐漸喪失往日的活力。

家屬指出，雖然唐納文曾夢想上大學、追求電腦科學的未來，但精神健康問題讓這些夢想難以實現。他多次因輕生念頭住院接受治療，也一度難以接受精神健康診斷。據家屬表示，唐納文在多年的治療中接受心理治療與藥物治療，2021年曾因精神健康危機依據佛州《貝克法案》（Baker Act）接受強制治療，並被暫時禁止購買槍械。

不過本月初，唐納文的風險防護令（Risk Protection Order）到期，他獲准購買手槍。一週後，他便在家中用該手槍結束了自己的生命。家屬哀痛表示：「唐納文的離世，是對青少年精神健康危機及槍枝暴力持久創傷的沉痛提醒。」他們也補充道：「雖然唐納文生命短暫，但他的影響將永存。」

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

