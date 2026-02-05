7年多挹注30億提升原鄉服務量能 江啟臣提3方案持續促進和平區發展 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市長盧秀燕於2月4日至5日展開115年度首場「和平專案」，親赴和平區谷關、梨山等地，實地慰問消防、警政及醫療等第一線公務人員，並與地方民眾座談交流，了解原鄉需求、盤點各項建設進度，持續提升山區公共服務量能。研考會說明，盧秀燕上任7年多以來，共挹注和平區超過30億元經費，完成301項工程。迄今辦理11次和平專案視察，規劃超過50項行程，盼持續強化山區基層設備與資源支持。

廣告 廣告

盧秀燕視察時表示，梨山衛生所及德基派出所服務範圍極廣，面積與彰化縣相當，同仁們常需在寒冬或極端氣候下堅守崗位，感謝他們在第一線守護原鄉住民安全、透過提升醫療基礎建設，保障居民健康，也讓上山遊憩的民眾更加安心。

另外，盧秀燕說，梨山衛生所是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，在偏鄉工作非常艱辛，因此特別感謝衛生所巴睿主任與同仁們，展現「十八般武藝」，從房屋修繕到計畫編列、爭取經費改善設施設備，樣樣親力親為，守護在地居民的健康。

盧秀燕特別提到，過去居民若要復健，往返山下路程長達6小時，往往因路途奔波反而加劇病痛，感謝衛生局長曾梓展的決心，克服萬難建置全國最高的復健站，不僅節省了居民的時間與金錢，更實質改善了長輩的生活品質。

盧秀燕指出，過去天災時山區斷水斷電斷糧，德基派出所工作繁重，為了應對極端氣候，市府重新盤點資源，在特定公家機關建立「物資站」並定期盤點存糧；同時為每個部落配置發電機，確保斷電時仍可抽水、照明與維持醫療器材運作，德基派出所就是重要站點，感謝所長及全體同仁捨棄市區便利的生活環境，她要代表市民致上最深的謝意。

衛生局補充，921地震後，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負守護當地居民及往來遊客緊急醫療與衛生保健的重責大任，醫護人員平日都需住宿在衛生所，久久才能下山一次。而為解決居民長輩舟車勞頓下山復健困境，市府特別設置復健站，讓專業復健服務留在梨山。

衛生局表示，統計至今，復健站已服務高達1萬7541人次，落實「在地醫療、在地安養」的施政願景；市府自108年起積極向中央爭取經費，並自籌約880萬元，投入共計1100萬元逐年進行建築修繕，這次梨山衛生所修繕工程總經費約261萬元，於去年完工，修繕工程包含廳舍破損修整與防水工程，提供同仁更優質的工作環境，並提升偏鄉醫療服務品質。

立法院副院長江啟臣也表示，和平區是大台中的寶、是母親河大甲溪的發源地，是台中用水、糧食、農產、發電的重要來源。針對山城建設，他也提出3點方案，首重交通，包括台8線復建，正加速辦理環評及綜合規劃，目標2029年順利發包；而鄉親關心的東豐快，東勢至石岡段，預計今年底就能通車。

「和平的發展，就是台中的發展！」江啟臣補充，除已爭取預算補助修建完成的亮點步道，縣府也正積極修繕天池步道，並推動「山谷音樂祭」，結合ESG企業資源與步道觀光，將和平打造為高山低碳旅遊的旗艦指標。另外，和平的農產是全台珍寶，他會為農民把關，避免市場開放的衝擊，繼續努力為農產品拚出路，守護農友生計。並持續協調中央與地方資源，解決偏鄉教育與環境問題，讓和平地區在未來「旗艦城」的藍圖中，成為閃耀的明珠。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

彭啓明肯定廚餘生質能源廠 台中環保局實現「垃圾變黃金」願景

陳昭姿籲撤回國有地撥用建焚化爐 許淑華堅定：讓南投有能力自主處理垃圾

【文章轉載請註明出處】