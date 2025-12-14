7年婚告終！好萊塢「喜劇女王」突變消瘦宣告離婚 掰了名廚尪

記者陳宣如／綜合報導

好萊塢「喜劇女王」艾美·舒默（Amy Schumer）近日正式宣布與丈夫克里斯·費雪（Chris Fischer）結束婚姻。兩人於2018年在加州馬里布結婚，婚姻維持七年後和平分手，並承諾將共同把重心放在兒子身上。

艾美舒默（右）閃電宣布離婚，並承諾將與前夫（左）共同把重心放在兒子身上。（圖／翻攝自IG @amyschumer）

艾美在Instagram發文寫道：「我和克里斯做了個艱難的決定，結束我們7年的婚姻。我們依然非常愛彼此，也會繼續一起撫養兒子。我們希望大家在這段時間尊重我們的隱私。這次分手不是因為我瘦了幾公斤就覺得可以去找別人，也不是因為他是帥氣、曾獲詹姆士比爾德獎（James Beard Award）的名廚還能吸引異性。我們分開是友善的、充滿愛與尊重！永遠是一家人。」

艾美舒默瘦身成功，她曾向外界澄清，若婚姻出現變化，「絕不會是因為減重或任何健康因素」。（圖／翻攝自IG）

近期，艾美的身形明顯消瘦，外界曾猜測這與婚姻變化有關，但她以幽默方式澄清，表示若婚姻狀況出現變化，「絕不會是因為減肥或任何健康因素」。她也曾透露，過去一年在醫師指導下使用減重藥物，同時確診庫欣氏症候群，導致外貌浮腫。

艾美舒默曾透露自己罹患庫欣氏症候群，導致外貌浮腫。（圖／翻攝自X）

此外，外界曾注意到艾美多次未佩戴婚戒，並曾計畫出售與丈夫共同居住的布魯克林住宅，該棟房屋售價約1275萬美元（約新台幣4億元），且已經多次降價，也因此引發外界對她婚姻狀態的揣測。對於婚姻結束，艾美選擇以坦率且幽默的方式面對人生轉折，在消息發布後，她也獲得不少粉絲和圈內好友在社群平台留言送上祝福與支持。

