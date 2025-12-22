7年婚姻疑悄悄畫下句點 林珈安社群不見丈夫「頻出現孫智宏」

林珈安2018年與工作夥伴Freddy結婚。（翻攝自林珈安IG）

女星林珈安長達7年的婚姻關係疑似已悄悄畫下句點。時報周刊CTWANT報導，從今年約5、6月開始，名媛孫芸芸的弟弟孫智宏便頻繁在林珈安的社群平台按讚，上個月更有網友在Threads發文表示於拉斯維加斯巧遇孫智宏，雖未直接點名同行女性身分，但文中提及女方「最近那麼常飛LA」，加上其他網友補充線索，立刻被眼尖網友推測，孫智宏身旁的新女伴正是林珈安。隨後兩人又被直擊牽手現身台北市信義區，林珈安的IG中也陸續出現多張孫智宏飼養的愛犬照片，以及大量洛杉磯旅遊照，互動關係幾乎呼之欲出。

更耐人尋味的是，林珈安近來在社群分享的照片中，頻繁出現疑似孫智宏的招牌刺青、背影與靴子，卻完全不見丈夫Freddy的身影。不少網友發現，夫妻倆已許久未同框，Freddy在5月底曾短暫回應林珈安貼文，之後卻改發與其他女性的親密合照；而從7月起，林珈安的IG更接連出現與孫智宏相同刺青的畫面，曝光次數越來越高，似乎也未刻意低調。

孫瑩瑩（左起）、孫智宏、孫芸芸三姊弟感情相當不錯。（翻攝自孫芸芸IG）

回顧林珈安的演藝歷程，她曾是女團「Roomi」成員，也曾赴中國參加選秀節目《創造101》，感情史同樣備受矚目，曾被傳與彭于晏交往，亦與孫其君有過一段情。2018年她宣布嫁給大她12歲的電商營運長Freddy，並於同年生子，2022年再度懷孕。即便育有兩子，她的外型與狀態仍維持亮眼，過去也曾在專訪中分享婚姻經營之道，強調在工作、育兒與夫妻相處之間取得平衡的重要性。

然而再成熟的經營似乎仍難敵時間考驗，如今夫妻社群互動幾乎歸零，也讓外界感嘆七年婚姻終究走到轉折點。至於被點名的新對象孫智宏，今年38歲，出身豪門，父親為孫道存，姊姊是名媛孫芸芸，感情史同樣豐富，曾歷經多段高調戀情與求婚，如今再度成為焦點人物，也讓這段緋聞持續延燒。

