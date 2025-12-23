7年市政足跡可繞台灣543圈 黃偉哲：勤走基層是台南轉型關鍵 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

12月25日即將就職滿7週年的台南市長黃偉哲，今（23）日在台南市政府第729次擴大市政會議中，率領市府團隊發表7年來的市政成果，以一系列具體數據呈現台南的轉型與成長。黃偉哲表示，市政工作是一棒接一棒，他承接歷任縣市長所奠定的基礎，7年來全力以赴，累計的公務行程里程數可繞行台灣543圈，「這不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意的足跡」。

黃偉哲指出，7年來台南在經濟發展上成果顯著，成功吸引投資金額累計達2939億元，帶動約6.3萬個就業機會。台南也逐步從文化古都轉型為智慧科技大城，成為一座讓人願意停留、安心生活的宜居城市。

在基礎建設方面，市府完成60座滯洪池，有效提升城市防洪韌性；農漁水路改善長度達2117公里，約等於4.7條國道一號，成效名列全國第一。社會福利方面，台南長照服務涵蓋率已連續4年蟬聯6都第一，展現高齡照顧政策的落實成果。

面對財政紀律，黃偉哲表示，在其他縣市舉債持續攀升之際，台南市府7年來累計減債205億元，將公共資產留給下一代。不過他也坦言，新版《財政收支劃分法》上路後，中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收下滑，市府面臨收入減少、支出增加的雙重壓力，首長必須在有限資源下發揮最大效能。

黃偉哲強調，市民對政府的期待只會更多、不會更少，團隊必須以高度耐心與用心回應市民需求，並期許目前成果只是「通往未來的新起點」，未來仍需持續努力。

市政會議中，由地政局長陳淑美代表簡報7週年施政成果。市府指出，台南7年來完成多項重大文化建設，包括南美館二館、左鎮化石園區、市圖總館、水交社文化園區等，形塑完整文化廊帶；百年西市場修復後重現風華，岸內影視基地亦吸引影視團隊進駐，提升城市文化能見度。

在產業與交通建設方面，北安商業區、麻豆與七股工業區、大台南會展中心陸續啟用，道路改善與交通路網持續推進，並開通42條小黃公車、規劃17座立體停車場，完善市區與偏鄉交通服務。

面對未來，市府正以南科、沙崙、柳科三大科技園區打造「金三角科技聚落」，結合AI、綠能、半導體與智慧機器人產業，為台南未來10年的城市競爭力奠基。黃偉哲表示，7年累積的成果，將成為台南邁向下一階段發展的重要起點。

