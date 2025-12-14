7年後才被發現！18歲少年「倒頭栽」卡死煙囪 1疑點難解

失蹤7年的少年在一棟郊區小木屋的煙囪中被找到。（示意圖／Pexels）





美國科羅拉多州一名18歲少年告訴父母要外出散步，卻再也沒有回家，家屬隨即報警，但一直找不到人，7年後才在一處廢棄小木屋的煙囪內發現他的遺骸，當地警方與家屬至今仍無法完全釐清他為何會進入其中，以及他受困後為何衣物會整齊地折放在煙囪底。

18歲少年約書亞．馬德克斯（Joshua Maddux）7年前從家中外出，告訴父母他要出門散步，卻再也沒有回家。家屬歷經報警、隨同警方展開大規模搜尋、四處奔走尋訪遊民收容所與露營地，認為他可能離開了住家的小鎮，去展開他的新生活，抱持著他還活著的希望。

約書亞家人的希望在科羅拉多泉市郊外一棟小木屋內施工時破滅。施工人員在煙囪裡發現一具遺骸，根據牙醫紀錄比對後確認是失蹤7年的約書亞。在驗屍官進行完整的驗屍、解剖過程，判定約書亞死於在煙囪中受困後遇到低溫與環境暴露造成的意外死亡。

小木屋屋主查克表示，他過去10年間很少前往這間木屋，且壁爐前有大件家具阻擋，他從未去察看煙囪內部。約書亞的遺骸被發現時，已經呈現蜷曲的木乃伊化，他是頭朝下的進入煙囪，警方研判他為了進入這棟上鎖的木屋，才選擇從煙囪爬入，但煙囪也有金屬加蓋物，屋主也無法理解約書亞是如何爬入的。

即使經過驗屍官完整調查與解剖，但還是有許多疑點無法解釋，例如約書亞受困後，他身上的衣物卻整齊地折放在煙囪底部、並且小屋位置離約書亞的住家只有大約1.6公里，但這些疑點恐怕只能隨著約書亞的死亡成為懸案。

