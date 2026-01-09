7年打造宜居台中 燙平道路逾千公里、打造235座共融公園
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】每天走的路更平順、常去的公園更友善、回家的夜路更明亮！台中市長盧秀燕上任7年來，市府建設團隊從市民最有感的道路、人行空間與公園綠地做起，累積完成道路改善逾1,000公里、打造235座共融公園、整建人行道近200公里，並全面汰換LED節能路燈，同步推進多項重大建設工程，讓市民在日常生活中，實實在在感受到城市環境與公共品質的全面升級。
▲近20年期待！斥資13億大肚「藍色公路」延伸向上路今完工通車！
建設局長陳大田表示，盧市長秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的施政理念，市府持續推動貼近市民生活的基礎建設。其中，「燙平專案」自108年推動至今，已完成4,134條主次道路及鄰里巷道改善，累積改善長度達1,061公里，距離超過環台一圈，有效提升行車平順度與用路安全，讓市民通勤、返家與生活動線更加安心順暢。
在休憩環境營造方面，建設局推動「台中美樂地計畫」，截至目前已完成235座共融公園，並設置106處陽光公廁，打造兼顧全齡、無障礙與友善使用的公共空間。透過「台中市民野餐日」等活動，讓公園不只是綠地，更成為市民交流、放鬆與親子共融的重要生活場域。
在人本交通與行人安全方面，市府持續補強步行環境，新建及整建人行道累計達578處，總長約195公里，逐步完善城市人行網絡；同時推動通學步道改善工程，已完成138所學校周邊環境優化，改善長度約39.7公里，提供學童更安全的通學環境，也讓家長更加放心。
夜間照明部分，市府推動「PFI節能路燈換裝暨維護計畫」，已於114年底完成全市傳統燈具全面汰換為LED節能燈具；自115年起，將進一步針對已過保固的舊式LED燈具進行更新，換裝為新式高效率節能燈具，持續提升照明品質、節能效益與維修效率，照亮市民回家的每一段路。
在重大建設方面，市府同步推進多項關鍵工程，包括「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」及「台中巨蛋」，逐步累積文化、展覽與運動量能，提升城市國際能見度；交通建設方面，加速推動「東豐快速道路」，強化山城地區對外聯繫並兼顧緊急救援需求，「市政路延伸工程」完善產業交通動線，而歷經13年努力終於完成的「大智路打通」，也實質改善地方交通瓶頸，回應市民長期期待。
建設局表示，市府近期獲得中央多項獎項，包含內政部日前舉辦114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」、113年及114年「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」及114年度「共同管道建設考評計畫」頒獎典禮，台中市一舉斬獲8項大獎肯定，其中道路人本建設總成績更榮獲「優等」佳績；此外，素有交通界奧斯卡獎美名的114年度「金路獎」，台中市榮獲六都「第一名」殊榮，創下連續6年獲得「績優」肯定的亮眼紀錄，展現市府在交通與公共建設上的卓越成果。
建設局補充，市政建設的核心在於回應市民需求，市府將持續以安全、品質與效率為優先，穩健推動各項工程，讓台中朝向更宜居、更具競爭力的幸福城市持續前進。
