7年挹注5170億，勞保撥補法制化新進展！政院提版本 負債、破產年限一次看

軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，近來再度成為政壇攻防及輿論焦點，另一方面，勞工保險則頻被拿來對比，據勞動基金運用局數據，雖勞保基金，破產大限雖從2028年延後至2031年（民國120年），但仍有超過13.5兆元的潛藏負債。近日，跨黨派立委提案修正《勞工保險條例》，要將勞保撥補法制化。為此，行政院會今天將討論、通過《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化。

​今年1月，勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度雖二度延後，但潛藏負債也從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元；截至6月底，勞保基金潛藏負債已暴增至逾13.5兆元，較去年同期增加約1.7兆元，另外各級政府潛藏負債也同步正式突破20兆元關卡。勞動部長洪申翰曾指出，近年勞保基金收益達6%，若加上政府撥補，未必會在2031年破產。

跨黨派皆主張修法 綠委質疑：勞動部沒提版本是不負責任

對此，民進黨立委蔡其昌、陳秀寳、楊曜、蔡易餘、王美惠；國民黨立委許宇甄、王育敏、羅廷瑋、徐欣瑩、翁曉玲、王鴻薇，及民眾黨立委林國成等人提案修正《勞工保險條例》，第66條及第69條文，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元，以及勞工保險財務由中央政府負最後支付責任等。跨黨派立委皆主張修法，其中楊曜日前就質疑，政府先喊出國家在、勞保不會倒，並持續撥補，但勞動部仍不願提出修法版本，是不負責任的做法，他並呼籲中央部會應要提出自己的版本，展現態度。

廣告 廣告

如今據《中央社》報導，為維持勞工保險基金流量，行政院會今除預計討論通過財劃法修正草案外，也新增討論《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，草案將送立法院審議。草案定明政府撥補為勞工保險基金來源，將政府撥補法制化；並明文規範，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。撥補金額方面，則要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。據統計，政府7年來合計撥補勞保基金5170億元。

更多風傳媒報導

