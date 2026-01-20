7年換7局長 彰化新任警局長陳世煌曾獲苗栗府會肯定 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣警察局今（20）舉行新卸任局長交接典禮，將由刑事警察局副局長陳世煌接任，亦是彰化縣長王惠美7年縣長任內第7任局長。王惠美表示，陳世煌職務歷練完整，內、外勤實務經驗豐富，更具備刑事專才，深耕反詐領域，未來定能創造更輝煌的工作成果。

彰化縣新任局長陳世煌是中央警察大學58期公共安全學系及行政警察學系研究所碩士畢業，出身南投縣，歷任刑事警察局科長、高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、左營分局、新興分局分局長、國道公路警察局主任秘書、警察通訊所所長、苗栗縣警察局局長、新北市政府警察局督察長、刑事警察局副局長等職務。

王惠美指出，陳世煌職務歷練完整，內、外勤實務經驗豐富，更具備刑事專才，深耕反詐領域，相信陳世煌就任後，能持續精進，並與各有關單位加強協調配合，領導全體警察同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

「縣府將持續以行動支持警政工作，引領彰化成為更安全、更幸福宜居城市。」王惠美強調，彰化縣政府向來重視警政工作，在縣府與議會的共同努力下，115年投入預算高達10.9億元，具體措施包括：建置天眼防衛網，增加198支監視鏡頭，全縣監視器高達12600多支，投入購置經費約1億元，在114年，透過監視系統破獲刑事案件5054件；改善辦公環境，投入9.7億元改善警察局及綜合行政大樓等13處辦公場所規劃、興建，以及7處辦公室進行整修，提供同仁優質工作環境；淘汰老舊車輛，編列2,000萬元，預計汰換巡邏車14輛、偵防車3輛、特種中巴警備車1輛，有效提升同仁執勤的安全與效率。

彰化縣議會議長謝典林表示，卸任的局長陳明君表現優秀，高升警政署；新任局長陳世煌過去在苗栗服務期間，深獲苗栗縣長及議長的肯定。期許陳世煌能在陳明君奠定的良好基礎上，持續精進、再創佳績。

陳世煌表示，到任後會在短時間內走訪轄區鼓勵基層同仁，確保各項工作落實到位。治安方面將結合7大民力，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等治安亂源。其中，打擊詐欺將是工作重點，會依據彰化地區特性，運用科技偵查、金流攔阻、被害者關懷及有效宣導，降低詐欺犯罪發生率。

陳世煌補充，在交通方面，將持續努力降低傷亡事故，嚴格取締違規駕駛；並配合縣政府舉辦的大型活動或民俗慶典，維護交通秩序。他強調，再過一個月就是農曆春節，將會動員全體警力，並結合7大民力，做好治安與交通維護工作。

照片來源：彰化縣政府提供

