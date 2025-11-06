7年未聯繫！好友探訪驚見白骨 花蓮獨居男陳屍家中

花蓮縣卓溪鄉卓樂部落台30線旁一處民宅，昨天下午2時許發生一起獨居老人陳屍家中的案件。花蓮縣警察局玉里分局接獲報案，指稱該處民宅內疑似有人死亡，警消人員立即趕赴現場處理。

根據警方調查，60歲的賴姓男子獨自居住在這處民宅內。賴男的陳姓友人表示，兩人已經約7年沒有聯繫。昨天下午，陳姓友人特地前往賴男住處探訪，多次敲門都沒有人回應，感覺情況不對勁。陳男從窗戶往屋內查看，赫然發現客廳地板上躺著一具白骨，立即報警處理。據目擊者描述，陳男在發現友人已成白骨後，難過地坐在路旁哭泣。

警消人員到場後協助破門進入屋內，在客廳地板處發現一具白骨遺骸。從現場查獲的身分證件等物品，警方初步確認死者就是屋主賴姓男子。根據現場勘查，屋內呈現反鎖狀態，賴男躺在客廳地板上，身上衣著仍然完整。雖然現場環境凌亂且堆滿雜物，但並未發現明顯的打鬥痕跡，也沒有發現可疑物品。

警方訪問附近鄰居後得知，賴男生前久病纏身，約有一年的時間沒有看到他外出活動。鄰居也透露，賴男有酗酒的習慣。綜合現場跡證與鄰居證詞，警方初步研判賴男可能是因病死亡，但詳細的死亡原因仍需要檢警正式相驗才能確定。

案發後，警方已經通知賴男的家屬到場處理後事，並報請花蓮地方檢察署指揮相驗工作，以釐清確切的死亡原因。檢方將安排法醫進行詳細的屍體檢驗，確認死亡時間與死因。

玉里分局在處理完現場後發出呼籲，提醒民眾應該多關心獨居的親友與鄰居。警方表示，如果長期未與親友、鄰里聯繫，應該適時給予關懷，定期探視或電話問候，避免類似的憾事再次發生。

這起事件凸顯了台灣社會獨居老人的照護問題。隨著高齡化社會的來臨，獨居老人的人數逐年增加，如何建立完善的社區關懷網絡，確保獨居長者的生活安全與健康，已成為社會必須正視的重要議題。相關單位也應該加強獨居老人的訪視頻率，建立緊急通報機制，讓這些長者能夠獲得及時的協助與照護。

