7年沒接戲 哈利王子嬌妻傳將重返大螢幕

美國娛樂週刊「綜藝」(Variety)5日報導，英國哈利王子(Prince Harry)的妻子梅根．馬克爾(Meghan Markle)正在重返大螢幕，在一部於洛杉磯附近拍攝的影片中客串一個小角色。

這位薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)據傳在電影「密友」(Close Personal Friends，暫譯)中軋一角，這部影片的主角包括熱門影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)女星莉莉柯林斯(Lily Collins)、以及男星傑克奎德(Jack Quaid)等人。

報導指出，梅根在如同童話故事般地嫁給英國國王查爾斯三世(King Charles III)的次子之前，在電視影集「無照律師」(Suits)演出了7季，但在她表明放棄演藝事業後，已經有7年沒有演戲了。

哈利王子夫婦在與英國王室決裂後移居美國加州，失去了王室撥款，靠著和串流媒體巨擘Netflix的高額合約、以及梅根剛開始的生活品牌維生。

這份Netflix協議帶來了雖然常被嘲弄、但享有人氣的生活風格節目「愛你的梅根」(With Love, Meghan)，梅根在節目中的角色是一位家居達人，在虛構的住家裡接待客人、採收蜂蜜並調配浴鹽。

雖然被批評為「毫無意義」，但「愛你的梅根」仍延續到第二季，還將在12月推出假日特別節目。

自從與Netflix合作推出了6集的「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)紀錄片之後，這對夫婦一直努力想獲得大眾關注。這部有關他們的關係、以及退出溫莎王朝(House of Windsor)始末的紀錄片，4天內就吸引2,300萬人次流覽，創下Netflix紀錄片的紀錄。(編輯：陳文蔚)