7年沒見！他上門拜訪透窗一看 驚見老友已成白骨

花蓮縣卓溪鄉民宅昨（11/5）被發現一具男性白骨，警方初步調查，現場沒有打鬥跡象、門窗未被破壞，初步排除他殺。警方表示，男子的友人因多年未聯繫，前往現場拜訪，從窗外探視驚見地板上有一具白骨，立刻報案。

事發在昨天下午2時許，陳姓男子因7年沒有聯繫賴姓友人，前往卓溪鄉卓樂部落、台30線旁一戶二層樓民宅拜訪，在外呼叫卻始終沒有回應，透過窗戶查看屋內時發現客廳地板上疑似躺著一具白骨，立刻報案，隨後難過地流下淚來。

警方到場後立即破門進入，初步確認白骨是60歲賴姓男子，他衣著完整躺在客廳地板上，現場未見明顯打鬥痕跡，亦未發現可疑物品。據了解，賴男酗酒、久病纏身，鄰居已一年沒有看到他外出，懷疑是因病亡故，但詳細死因仍要等相驗後釐清。

警方已通知家屬到場，並報請花蓮地方檢察署指揮相驗，以釐清死因。玉里警分局呼籲，民眾如長期未與親友、鄰里聯繫，應適時關懷，避免憾事發生。

