7年減碳1459案、年減158萬噸 中鋼連3年拿下CDP氣候A

▲近日CDP公布2025年企業評比結果，中鋼連續三年在「氣候變遷」評比榮獲A-等級，也連續兩年在「水安全」評比獲A-等級的佳績。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國際氣候變遷及環境資訊揭露最具權威性的碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）近日公布2025年最新評比結果，中國鋼鐵公司在「氣候變遷（Climate Change）」項目連續三年榮獲最高級距之一的「領導等級（A-）」佳績，表現優於全球平均「管理等級（B）」。同時，在「水安全（Water Security）」評比亦連續兩年獲得A-等級，優於全球平均「認知等級（C）」，充分展現中鋼在氣候治理、減碳行動及資訊揭露透明度上的卓越成果，深獲國際評鑑機構高度肯定。

▲中鋼自2018 年至 2025 年累積完成1,459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續朝中程目標前進。

CDP為國際非營利組織，長期透過標準化問卷平台，蒐集全球數千家大型企業、城市與地區在氣候變遷、水安全及森林等環境議題的揭露資訊，並依據嚴謹模型進行評分。其評等分為揭露、認知、管理與領導四大層級，其中「領導等級（A-/A）」為最高評價，評比結果被全球投資人與利害關係人視為衡量企業氣候治理成熟度與永續競爭力的重要指標。

鋼鐵業被公認為全球難以減碳的高排放產業之一，一貫化作業鋼廠在邁向碳中和的過程中，需同時面對技術、資源與資金等多重挑戰。中鋼面對減碳硬仗不退縮，除建構完善的氣候治理架構外，也持續投入前瞻減碳技術研發與布局，並落實完整且透明的氣候相關資訊揭露。此次CDP評比結果顯示，中鋼在策略規劃、風險管理及實際行動上具高度一致性與持續精進能力，整體表現已比肩JFE、Nippon Steel、POSCO、Hyundai Steel等亞洲先進鋼鐵企業。

在實際減碳成效方面，中鋼自2018年至2025年累積推動1,459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年相較2018年碳排放量減幅達7.18%，順利完成短期減碳7%目標，並持續朝中程減碳目標邁進。

同時，中鋼在營運策略上亦與時俱進，早期採取「以產領銷」模式，後轉為依客戶需求生產的「以銷領產」。因應國內碳費制度上路，中鋼更於去年進一步導入「以碳領銷」策略，透過每季檢視碳排放目標達成情形，動態調整產品銷售組合，整體管控碳排量，落實「高值化精緻鋼廠」的經營主軸。

中鋼強調，未來將持續以不追求產量擴張、而是從鋼鐵中創造更高價值為方向，並攜手下游客戶共同推動低碳轉型與產業升級，為台灣鋼鐵產業在全球淨零浪潮中打造具競爭力且永續的發展典範。（圖╱中鋼公司提供）