7年級生被稱「最慘世代」 一票人共鳴：難翻身

一名民國70多年出生的網友在社群發文感嘆，剛出社會時遭遇金融海嘯，工作領22K薪水，畢業後還沒存到錢，物價、房價就開始往上衝；熬過多年當上主管，卻面臨缺工及AI的衝擊；如今上有老、下有小，又不容易翻身，只能咬牙苦撐，直呼7年級是最慘世代，引發大票網友共鳴。

原PO日前在Dcard發文表示，以前國中才開始接觸電腦，後來網路逐漸普及，認為7年級生是資訊爆炸的前夕、資訊不太流通的最後一個世代；同時也是打罵教育的最後一代，造就了極度奴性的特質。

原PO提到，剛出社會碰上2008年金融海嘯，領22K薪水；畢業後還沒存到錢，物價、股價、房價開始往上衝；工作10年後當主管，卻要面對配合度低的下屬及缺工問題，又必須承受上級的壓力，「身為上有老、下有小且不容易翻身的世代，離退休太遠，如今還有AI變革來臨，只能咬牙撐下去了。」

貼文引發廣大網友共鳴，也釣出一票7年級生，「房價高得嚇人，自備款存完房價又漲了」、「面對5、6年級主管打壓，吃了22K與2008年金融風暴，還碰到SARS和新冠」、「應該算是『經濟起飛沒帶我，經濟下行全賴我』的最慘世代。」

不過也有網友直言「後面哪代不慘」、「我也是7年級，身邊朋友都在30多歲買了房子，反觀8年級生連房子都租不起」、「8年級看完覺得這世代投對胎最重要」。

