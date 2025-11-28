7年走遍17里、記錄逾百位耆老 土庫青年讓副總統蕭美琴大讚感動

副總統蕭美琴(前中)今到土庫見證在地青年們對家鄉的付出。 (記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕青年為地方注入活力，一群土庫青年關懷故鄉，近7年走遍鎮內17里訪談上百位當地耆老，作為鎮內文史資料，更是在前年成立土庫知識青年發展協會，今年他們透過農村水保署第十五屆大專生洄游農村競賽，以「土庫夜卡古」特展帶領民眾認識土庫一天生活樣態，日前成果展獲得副總統蕭美琴青睞，今(28)日蕭到土庫參訪，見證青年對於鎮內的付出。

土庫知識青年發展協會成立於2023年，將近40名成員，主要都是土庫當地年輕人，年齡從18橫跨至40歲。將近7年來，年輕人們透過學校老師的帶領下，及自己的力量走訪土庫鎮17里，更將百年建築「萬得醫院」作為據點，甚至透過縣府向文化部申請私有老建築保存再生補助計畫進行修復，青年們全力投入整修。

協會理事長邱子玲表示，去年開始協會成員以多年來調查資料，在第一市場舉辦「土庫香路」特展，帶領民眾認識專屬土庫的香味，今年透過大專生洄游農村競賽計畫，先在萬得醫院舉辦「土庫夜卡古」故事展，帶領大眾認識土庫一天生活樣態，探究早前有不夜城美稱，9月中在台北舉辦成果展時，受到蕭副總統青睞，甚至特別提到「需要靠這些年輕人讓國際更認識台灣」，也承諾將來雲林鼓勵。

今下午3點45分左右，蕭美琴在農村水保署長陳俊言、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真、顏嘉葦、林文彬及土庫鎮長陳特凱、元長鄉長李明明陪同下，抵達土庫第一公有市場，由邱子玲帶領她先到市場旁日常雞尾酒吧參訪，再走過「土庫香路」特展看板，再到順天宮參訪並簽瓦，最後走入萬得醫院參觀，見證百年醫院過去照顧土庫鎮內民眾的故事。

蕭美琴表示，因農村洄游競賽看到有一群對家鄉文化以及歷史非常重視的青年，結合地方力量讓地方文化歷史展現出來，看了非常感動，所以當時承諾要找時間特別和青年們見證共同努力的成果，而土庫確實是有豐富歷史的地方，看到青年想要把自己家鄉過往歷史跟繁華再一次的帶出來，這是一個非常感人的任務，因此要來為他們加油。

蕭美琴(前中)表示，看見在地青年想要把自己家鄉過往歷史跟繁華再次帶出來，這是一個非常感人的任務。(記者李文德攝)

土庫夜卡古特展獲得副總統蕭美琴青睞。圖為今年8月展覽在萬得醫院展出。(記者李文德攝)

