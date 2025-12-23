7年足跡可繞台灣543圈 黃偉哲公布就職7年政績：招商近3千億、減債逾200億
[Newtalk新聞] 12月25日台南市長黃偉哲即將就職滿七週年，台南市政府今（23）日舉行第729 次擴大市政會議，黃偉哲率領局處首長發表就職 7年來的成果，以具體數字展現台南的蛻變，包含招商投資額累計破兆、減債超過2百億，以及各項民生指標的實質成長。
黃偉哲感性表示，市政是一棒接一棒，他承接歷任縣市長打下的基礎，7年來全力以赴，累計的公務車行程里程數可以繞行台灣543 圈。「「543 圈」不只是數字，而是勤走基層、傾聽民意的足跡。」
黃偉哲感謝市政團隊7年來的努力，台南不僅是文化古都，更已成功轉型為智慧科技大城，成為一座讓人願意停留、安心生活的宜居城市。他指出，7 年來在經濟發展上成功吸引投資額超過2,939億元，增加約6.3萬個就業機會；在基礎建設上完成60座滯洪池；農漁水路改善長度達2,117公里（約4.7 條國一長度），成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。
當其他縣市舉債數字不斷往上墊高時，黃偉哲領軍的團隊財政穩健，7年來累計為台南市減債205億元，將資產留給下一代。然而，黃偉哲也提醒，新版《財劃法》導致中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收也減少。面對收入減少而支出增加的困境，首長們必須在有限資源內發揮最大效率。黃偉哲指出「市民對政府的期待只會更多不會更少」，必須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」。
今日市政會議由地政局長陳淑美代表簡報說明市府7週年施政成果。市府團隊秉持「讓成果說話」理念，推動城市全面升級。包括累積逾2,939億元投資額、增加6.3萬個工作機會、完成60座滯洪池、規劃92座特色遊戲場、設置632站YouBike 2.0等，更落實長照政策，長照涵蓋率連續四年六都第一。在文化、交通等大型公共建設亦有大幅進展。市府目前也同步展開南科、沙崙、柳科三大科技聚落布局，打造台南未來十年的產業與城市競爭力。
市府表示，台南以文化為城市核心，七年間陸續完成南美館二館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、水交社文化園區、市圖總館等指標場館，形成完整文化帶。百年西市場修復後在今年再現風華，岸內影視基地則吸引《大濛》、《斯卡羅》等影視團隊進駐，使台南文化底蘊持續向外擴展。
七年來南市府深化聚才引資策略，吸引逾2,939億元投資額，帶來6.3萬個就業機會。農產方面，以「新農業三核心」打造完整冷鏈與加工體系，完成將軍智慧水產加工及物流運籌中心、玉井農產加工及冷鏈物流中心，以及新化果菜市場遷建，被譽為「最美菜市場」。另外，北安商業區、麻豆及七股工業區、大台南會展中心等陸續啟用，支撐城市產業發展動能。
台南近年持續打造便捷交通路網，包括和緯路五段通車、持續擴展4橫3縱交通主幹線。農漁水路改善長度達2,117公里，相當於4.7條國道一號高速公路，成果為全國第一。同時，市府已開通42條小黃公車、規劃17座立體停車場，逐步完善偏鄉及市區交通服務。
市府推動一里一活動中心目標，已設置68座活動中心。全市並規劃92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，讓孩子遊戲空間更豐富。居住方面，已規劃1萬2,045戶社會住宅，讓家成為城市溫暖的力量。面對高齡化，落實在地安老是重要目標，例如新營醫院北門分院轉型為長照資源中心，完善長照支持系統，這也讓台南長照服務涵蓋率連續四年為六都第一。
台南以永續城市為目標，完成竹溪水環境營造、台南最大的蘇厝滯洪池等重大水利工程，目前全市已有60座滯洪池。另外，完成永康、安平及仁德等3座再生水廠，讓「一滴水可多次利用」，穩定產業用水來源，達到水資源再生及永續循環經濟。此外，台南市近年推動公共自行車YouBike 2.0，已布建632個站點，讓綠色交通網絡融入生活。
台南城市公共建設品質受到國內外肯定。近年來包括河樂廣場獲富比士雜誌評為「世界七大令人期待公園」、長勝公園獲2021全球卓越建設獎，以及台南亞太國際棒球訓練中心獲國家卓越建設特別獎等，這些都展現城市擘劃的實力。
七股工業區預計2027年完成，可創造破萬工作機會，年產值估計逾290億元。永康創意設計園區預計2028年完成二期開發，台南科技產業專區則預計 2030年完工，強化城市科技研發能量。這些建設逐漸成形，成就城市未來競爭力。
在交通方面，國道8號改善工程、台61線曾文溪橋、北外環、安平跨港大橋、多項道路拓寬及跨河橋樑等工程陸續推動，打造更均衡的城市發展。
推動公共服務進一步升級，國圖南館、學甲多功能教育園區、大北門社福綜合大樓等預計2026年完工，8 座全民運動館（中心）等皆持續推動中。李科永紀念圖書館則預計 2027 年底完工，成為城市知識新地標。
台南以南科、柳科、沙崙三大園區打造「金三角科技聚落」，結合AI、綠能、半導體與智慧機器人產業，帶動人才與科技產值全面升級。接下來有多項重大建設為未來的發展鋪路，從結合運動、藝文及商業服務的運動休閒產業專區BOT，打造台南的小巨蛋。而台南捷運藍線在115年也即將動工，開啟台南公共運輸新篇章。台南火車站站前廣場改造，將讓城市煥然一新。
更多Newtalk新聞報導
川普宣布建造「川普級」戰艦 親自參與設計史上最強海軍火力
藍推憲法判決可公投複決 律師轟：把「大法官裁判」當公投項目 傅崐萁鬧國際笑話
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 小時前 ・ 31
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 7
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 47
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 70
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 46
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 2 小時前 ・ 19
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 10 小時前 ・ 69
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 2 小時前 ・ 113
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 240
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 162
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 55
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 3
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7
情盡斷台男／「陸劇女神」來台幫打掃、刷馬桶 不甘當地下女友掰了
已淡出娛樂圈19年的日籍女星楊思敏與經紀人男友呂仁智（阿魯米）長達24年的戀情，在阿魯米本人親口證實下已悄然結束；雖然對外稱異地戀難以維持，實則男方沒有結婚意願導致女方死心。不少外地女星曾與台男交往或當上「台灣媳婦」，夫妻幸福美滿的不在少數，但也有幾對嘗到情傷的苦頭，讓這些女明星敗給了台灣男人。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話