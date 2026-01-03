7年長跑敵不過「半價房產」？父喪後男友突求婚 背後算計讓她看清

生活中心／程正邦報導

一名女網友父喪後男友突求婚，她一問原因氣炸分手。（示意圖／Photo AC）

一段長達七年的愛情長跑，最終竟毀在「一棟房子」與「一個人的離世」。近日一名女網友在社群平台 Dcard 分享自身慘痛經歷，引發網友公憤。她透露自己與男友交往多年，對方對婚事始終採取「拖延戰術」，卻在她父親過世後迅速轉彎提親。原因竟是為了「省下房貸」，並要求平分房產產權，冷血的算計讓原 PO 瞬間清醒，決定斬斷七年情絲。

回顧七年拖延：他口中的「壓力大」，只是沒看見利益

原 PO 與男友同為金融業務，收入優渥且穩定。她一直嚮往婚姻與育兒，但男友始終以「再等等」為由消極應對。一年前，原 PO 的親戚因移民打算以低於市價 50% 的破盤價，將一棟地段優越的中古透天厝賣給她。當時她邀請男友合購成家，卻遭對方以「房貸壓力太大」為由冷回：「妳要買自己買。」

在父親的支持下，原 PO 自行購入了這棟房產。不料隨後父親因病倒下，身為單親家庭孩子的她，在醫院與公司間蠟燭兩頭燒。

原 PO 認為男友說要幫她減輕房貸壓力，其實是想分她名下的房產。（示意圖／Pexels）

父喪期間的冷漠：聚餐續攤比「陪女友送終」更重要

最讓原 PO 感到寒心的是父親離世前後，男友展現出的情感疏離。父親頭七當天，原 PO 孤立無援希望男友陪伴，對方卻以「讓妳專心陪爸爸」為由推託。事後得知，男友當晚其實是去公司聚餐並續攤至凌晨。這份「禮貌性的缺席」，實際上是極度的自私與冷漠。

婚事突反轉：真相竟是「等爸爸過世」來收割？

父親離世不久，男友態度竟 180 度大轉變，主動詢問：「要不要開始籌備婚禮？」原 PO 忍住悲痛詢問原因，男友竟理直氣壯地表示：「因為妳爸過世了，妳一個人住這麼大房子太寂寞，我搬過來住能省一筆房貸！」

更令人傻眼的是，當原 PO 試探性詢問房產是否要登記其名下時，男友竟理所當然地回應：「當然要！我是未來孩子的爸爸，這很合理。」 這番話讓原 PO 徹底失控，認清這七年來，男友不是不想結婚，而是在計算如何用最低成本「收割」她的房產與單身遺產。

網友觀點：這是典型的「情感梳理與經濟剝削」

這則貼文引起廣大共鳴，網友紛紛留言：「爸爸在天之靈保佑，用最後一份禮物幫妳看清這隻寄生蟲」、「這男人不是蠢，是壞到骨子裡，把妳的哀慟當成他的紅利」、「在金融界工作，果然算盤打得比誰都精，只是沒算到妳會清醒。」

