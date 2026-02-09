7年長跑迎來終點...實況主TenZ與未婚妻Kyedae正式宣告分手

知名前《CS:GO》、《特戰英豪》選手，現任實況主 TenZ 與其交往七年的實況主女友 Kyedae 於昨（8）日共同宣布分手，消息之震撼令粉絲無奈表示再也不相信愛情了。

TenZ 與感情長跑七年的 Kyedae 已共同宣布分手。 圖／X（推特）@kyedae

分手主因是「兩人作為個體已不再成長」，並指出其實已經私下分手一段時間了。Kyedae 表示，兩人無論工作、興趣等幾乎所有事情都是一起進行，這曾是她們生活的全部。

從 17 歲交往到 24 歲，兩人逐漸發現需要給對方一些空間成長。聲明中也強調：雙方只是漸行漸遠，沒有對錯、怨恨或是因任何單一事件導致分道揚鑣。

TenZ 與 Kyedae Shymko 自 2017 年交往，雙方總是全力支持對方，甜蜜互動令觀眾社群欽羨。兩人於 2022 年 8 月宣佈訂婚，但 2023 年 Kyedae 罹患急性髓系白血病，所幸於同年 9 月宣布停止化療，但仍須持續治療並追蹤病情。

Kyedae 與 TenZ 曾於 2022 年宣布訂婚。 圖／X（推特）@kyedae

現年 24 歲的 TenZ 在 2017 年就以 16 歲之姿踏上《CS:GO》電競選手之路，2020 年轉戰《特戰英豪》後迅速走紅，成為圈內知名選手，並於 2024 年 9 月退休。這段期間，Kyedae 與他形影不離，也全力支持他的電競生涯。

