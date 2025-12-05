7年5600萬 林岱安情定悍將 獅祝福
記者陳治交∕台南報導
33歲統一獅捕手林岱安行使自由球員權益，選擇轉隊加盟富邦悍將，簽下7年球員附帶教練約，總值最高達新台幣5600萬元，成為悍將隊史首名網羅的自由球員。統一獅球團表示，捕手戰力將受影響，但尊重林岱安最後的決定，予以祝福。
林岱安拿到中職史上FA捕手最長合約，也是富邦球團2016年季後接手球隊以來首位從自由球員市場網羅的球員，更是統一隊史首位經FA轉隊的球員。
獅隊於11月27日提出5年複數年選手長約，但富邦更有「誠意」，開出7年大約，包含可以轉任教練，終於讓林岱安點頭。
獅隊與林岱安經過長達一個月的溝通與討論，林岱安透過經紀公司轉達，選擇轉隊加入富邦悍將。林岱安拿到史上FA捕手最大約，月均薪水上看60萬以上。
林岱安的生涯盜壘阻殺率3成56、生涯捕手守備率9成92，均為聯盟高標，並曾於2019、2021年兩度獲得中職捕手金手套，2021年更同時榮獲最佳9人捕手，為該年度捕手雙料獎項得主。
獅隊總經理蘇泰安表示，棒球是一項團隊合作的競賽，面對林岱安離隊的戰力缺口，相信也是給予新生代捕手們更多一軍出賽機會，期許柯育民、張翔等新生代捕手，透過訓練和賽事強化自己，做好準備迎接挑戰。
統一獅總教練林岳平表示，恭喜林岱安拿到中職捕手最大約，也坦承林岱安的離開會對球隊造成一定影響，但是獅隊也早就有所準備，明年柯育民、張翔都會獲得更多的發揮空間。
