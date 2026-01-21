7年7任總統倒台！秘魯現任元首因「私見中國商人」又陷風暴，主動認錯願赴國會解釋

南美國家秘魯政壇再度陷入動盪，現任總統何塞・傑里（Jose Jeri）遭到當地媒體爆料，私自與一名中國商人進行祕密會晤，導致他遭受檢察機關調查。聽聞相關傳聞的國會，反對黨揚言再次發起彈劾，而傑里本人選擇主動迎擊，發函國會要求讓他出席委員會，自己上陣澄清並解釋所有疑問。

如今的秘魯，似乎一步步走上「拉美版南韓」，打從2018年以來，過去7年時間內，該國合計有7位總統，因為主動辭職、罷免或彈劾而下台。現任總統傑里、也是在去年（2025）10月，當前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）遭驅逐後才接掌政權。

《路透》報導提到，這起被稱為「飯局門」的醜聞，發生在去年12月26日與今年1月6日，身為國家元首的傑里，私下會晤當地中國商人楊志華（Zhihua Yang，音譯）。楊志華長年在秘魯經營零售產業，手中還擁有一項能源項目的特許權。

由於秘魯法律規定，現任總統的所有會面「沒有公私」區分，全部都必須列入官方公開行程紀錄。導致傑里這兩次「微服私訪」被爆料曝光後，隨即引發輿論震撼，質疑國家元首存在利益輸送與貪腐的可能性。

因前任貪腐出缺接任、卻也因自己涉貪被彈劾下台的秘魯前總統畢斯卡拉，遭法院判刑14年。（美聯社）

當得知私下行程曝光，傑里隨即透過錄音公開致歉，承認自己確實曾在首都利馬（Lima）一家中餐廳，與楊志華共進晚餐，總統坦承此舉是個「錯誤」，並坦言自己當時不應該躲躲藏藏地進入餐廳，這個行為確實會引起外界側目和懷疑，但對於這次餐敘，總統堅決否認涉及任何不法要求。

至於被爆料的中國商人楊志華，則透過委任律師向當地電台表示，他和總統的會面僅是「友好的交流」，並不是外傳利益交換或有賄賂的行為。

歷史又要重演？

秘魯近年來政局極度不穩，自2018年以來，該國已更換過7位總統。面對國家元首陷入涉貪醜聞，反對派國會議員表示，他們將提出彈劾或譴責動議，試圖罷免這位39歲的國家領導人。

而根據當地民調機構CPI最新調查數據，傑里的支持率，在私下餐敘曝光後，已從高點快速下跌至44%。

政治素人出身、秘魯前左派總統卡斯蒂約遭判刑11年。（美聯社）

不過，相比前面7位跨台的總統，秘魯多數政治分析家認為，此番傑里被罷免的可能性並不高。主要原因是，秘魯預計將在4月舉行國會大選，多達2/3比例的國會議員席次都面臨連任考驗。對於他們而言，維持穩定政局讓選舉正常進行，才是這群議員真正的期望，沒有人希望選前再次陷入更換總統的混亂局勢，甚至波及自己的任期或議員席次。

何塞・傑里出身秘魯利馬，擁有比利亞雷亞爾國立大學（UNFV）法學院學位，畢業後進入地方政府服務，並加入2013年政黨「We Are Peru」、2021年代表該黨競選國會議員，並一路連任至2025年。他在去年7月份被推舉成為國會議長，並在前總統博魯阿爾特遭到群眾示威抗議、國會投票罷黜後，以議長身份依法接任成為秘魯總統至今。

