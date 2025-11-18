7度拒測「欠罰504萬」男又酒駕自摔 議員促修法：累犯當場扣留

台北市交通事件裁決所日前公告酒毒駕及拒測累犯名單，其中57歲林彥池累計7次拒測，罰鍰累計高達504萬元，豈料14日晚間，他騎機車行經新北市新店區時又因酒駕自摔，當場被依公共危險罪送辦。台北市議員游淑會建議，相關單位應修法，針對經常性拒測民眾施以強制酒測，且若被查到是累犯現場將人扣走。

台北市交通事件裁決所日前公告酒毒駕及拒測累犯名單，其中57歲林彥池累計7次拒測，罰鍰累計高達504萬元，豈料14日晚間，他騎機車行經新北市新店區時又因酒駕自摔，當場被依公共危險罪送辦。（圖／台北市交通事件裁決所）

據台北市先前公告的酒毒駕累犯及拒測名單，林彥池在雙北已拒測7次，罰鍰金額累計高達504萬元，其中北市罰鍰有288萬元均未繳，已送強制執行，吊銷駕照並禁止考駕照33年。豈料14日晚間，他無照騎機車行經新北市新店區時又因酒駕自摔，到醫院後吹氣酒測，酒測值高達0.83，被依公共危險罪送辦。

游淑慧說，酒駕是觸犯公共危險罪會面臨行政罰則和刑事責任，民眾拒絕酒測則是違反《道路交通管理處罰條例》，會面臨18萬元罰鍰、吊銷駕照，並當場移置保管車輛，但警方無法強制執行酒測，也不會強制民眾繳款。

游淑慧指出，且經查林彥池已有7輛車被扣押，她發現民眾若在拒測後將車子丟在原地給警察保管，警方僅能扣押車輛，不能當場將人扣留，民眾也還可以再購買便宜機車一天到晚酒駕上路，直言這法律漏洞僅會讓社會充斥更多「不定時炸彈」。

游淑慧說，地方應把在執法時所遇到的問題，寫成修法建議給中央參考，因此交通局、裁決所應該建議交通部修法，針對經常性拒測者，除了規定不可以拒測，也該賦予執法員警更大的權力，若查獲是累犯時，當場可依公共危險罪將人扣留。

另外，游淑慧也舉例，行政執行處對於沒造成公共危險的欠稅大戶，都可以管束民眾並逼民眾拿錢，對移動式的公共危險，反而置之不理，建議也能修法管束酒駕累犯。

交通警察大隊大隊長陳立祺說，若民眾拒測是依道交條例開罰，民眾拒簽罰單也會特別註明，但無法強迫民眾酒測、當場扣留，至於罰鍰部份，裁決所表示，林彥池目前在北市管轄的3件都沒有繳交，強制執行也扣不到林彥池的財產，因為目前林彥池名下並沒有財產。

裁決所補充，17日已收到行政執行署公文，頒布酒駕案件義務人轉介酒癮治療參考指引。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

