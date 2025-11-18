7度拒酒測遭罰逾500萬元 男子仍無照上路

藍衣騎士半路停下，突然重心不穩，連人帶車倒地，幾天前新北市新店的這起自摔事故，經警方實施酒測，騎士的酒測值高達0.83。

酒駕男子林彥池57歲，在官方公告的酒駕及拒測名單他是常客，從2022年起，光在台北市就有7次拒測紀錄，累計罰鍰超過500萬元，這回因為摔車才被做酒測。

台北市交通警察大隊執法組長黃建盛表示，「駕駛人拒測則依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，會處新台幣18萬罰鍰，並當場移置保管車輛跟吊銷駕駛執照，在我們實務上北市拒測案例，是大概不到1成。」

廣告 廣告

面對駕駛人拒測，警方只能開罰，不能強制酒測，也讓有心人鑽漏洞，喝酒開車一律拒絕酒測，怎麼罰都罰不怕，照樣無照酒後上路，就有民代建議交通部修法，要是拒測，當場把人扣下。

國民黨台北市議員游淑慧認為，「我覺得應該要修法，第一個不能夠拒絕酒測，那你現場拒絕酒測的話，我們可以考慮當場把你留在現場，或者是說有其他比較強制的動作。」

不僅拒測衍生問題，攤開以往案例，更別說有不少酒駕累犯，儘管多次酒駕被抓包，罰了好幾次、入獄好幾回，還是沒有記取教訓。

警方對酒駕老翁說，「你車還沒車牌，然後你身上又都是酒味。」

像是台南這名老翁，已經3度酒駕服刑，去（2024）年底出獄後，又被抓到酒後騎車，日前再被判刑7個月。明明國內已修法加重刑罰、加嚴重新考照程序、增加講習時數，但酒駕再犯問題並未好轉。

酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真指出，「執行酒駕案件裁判確定有罪的人是20萬4867人，但是有96%都判處6個月以下的有期徒刑，對於酒駕者，對他們的嚇阻力就會減弱。」

即使處罰酒駕已提高刑度，但實務判得不夠重，難以產生嚇阻，民間更補充，酒駕再犯比例將近4成，對於酒駕累犯的酒癮問題，相關戒癮治療的介入協助，政府仍有努力空間。