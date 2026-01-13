7度洩密律師男友！女檢察官輕判罰俸10月 法務部上訴拚「免職」

檢察官吳亞芝（左）遭職務法庭判罰俸10月，法務部上訴建議免職。資料照。李政龍攝



桃園地檢署檢察官吳亞芝涉7度將起訴書及律師狀LINE給律師男友朱一品，事後驚爆朱捲入詐團案遭起訴，法務部及監察院將吳移送懲戒法院。職務法庭認定，吳亞芝僅「思慮不周」，加上起訴書嗣後會公開且其多傳送節錄版，判罰俸10月。不過，法務部認為，吳違反《檢察官倫理規範》情節重大，罰俸10月過輕，提上訴拚免職，並建議轉任檢察事務官。

調查指出，律師朱一品捲入「通靈律師」鄭鴻威涉及的詐團案件遭起訴，赫見LINE帳號「芝豬精」的檢察官女友吳亞芝涉及兩大嚴重違失。其一是，她3度登入檢察官書類系統查詢起訴書或不起訴書，節錄後LINE給朱一品參考，她也曾在朱一品拜託下，將朱擔任辯護人的起訴書傳給對方且沒有遮蔽個資。其二是，吳亞芝曾在朱一品拜託下，兩度把辦案製作的被害人表格、起訴書及當事人刑事陳述意見書首頁照片，轉傳給朱一品參考，她為了紓發情緒，也曾將偵查案件的刑事準備狀傳給朱一品，且未遮掩姓名。

吳亞芝涉洩密被移送檢察官評鑑委員會議處，刑案部分，桃園地檢署認定她未觸法而簽結，檢評會則展開激辯，最後多數決認定她不涉洩密但有行政責任，移送懲戒法院職務法庭。不過，檢評會有4位律師委員聯手撰寫不同意見書，認定她涉及洩密。

監察院則加碼認定，吳亞芝在上班時間盯梢監看鄭鴻威的派案群組「琦勝和他的快樂」，還告訴男友「好吧，我只是覺得這個是打進去這個『詐騙圈子』的好機會」，積極鼓吹朱一品和鄭鴻威洽談合作，吳亞芝明知朱一品涉及犯罪且違反偵查不公開，身為檢察官卻沒有依法偵查，均涉及違失。

律師朱一品捲入詐團洩密案遭起訴。資料照。呂志明攝

對此，職務法庭第一審看法不同。

由3名職業法官及2名教授參審員組成的合議庭，認為監察院指的「派案群組」，只是吳亞芝參加律師職前訓練的同學群組，並非專屬派案使用。根據她和朱一品的前後對話語意，吳只是關心支持男友的事業，並非鼓吹他打入詐團，況且兩人在對話時，朱一品尚未和鄭鴻威密集接洽，這部分不涉違失。

合議庭也認為，吳亞芝確實為了向男友抒發情緒而洩漏資料，且沒遮掩個資，就輕率提供和偵辦無關的資料給朱一品，已貶損檢察官聲譽，情節嚴重。但合議庭考量她只擔任候補檢察官2年多，而2020年到2023年度的職務評定均為「良好」，認為她擔任檢察官尚有「努力學習精進」的意願，且她傳送的資料多為節錄本，應無意對外揭露案件全貌，資料也沒有真正外流，實際妨害輕微。

合議庭也認為，朱一品從事律師，和當事人有秘密溝通的空間，由於沒證據顯示朱一品有詳細告訴吳亞芝狀況，吳有可能無從了解，衡量吳亞芝未達「不適任檢察官」程度，決定罰俸10月。

法務部不滿輕判，已向職務法庭第二審提上訴，建請法院改判「免職」並轉任檢察事務官，全案將加開新戰場。

通靈律師鄭鴻威當詐團軍師被訴，全案仍在台北地院審理。資料照。呂志明攝

