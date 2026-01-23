7成勞工滿意現職、「這行業」加班最兇 勞動部調查：勞工規劃退休均齡60.9歲

根據勞動部統計，全台有超過7成的勞工對現職感到滿意，但在數位通訊工具普及的影響下，下班後的「數位加班」已成常態。資料照



勞動部今（1/23）日公布最新「114年勞工生活及就業狀況調查」，揭露受僱勞工的職場現況，調查發現，全台有超過7成的勞工對現職感到滿意，但在數位通訊工具普及的影響下，下班後的「數位加班」已成常態，近2成5的勞工曾在下班後接獲長官交辦工作。此外，面對超高齡社會，勞工對退休保障的依賴度顯著提升，勞退與勞保給付占生活費來源逾4成，已成為多數人規劃老年生活的核心來源。

為了解勞工工作狀況、對工作感受及職涯規劃等情形，勞動部統計處以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，辦理「勞工生活及就業狀況調查」，114年調查計回收有效樣本4029份。

廣告 廣告

在整體工作的感受上，對現職感到滿意的勞工占比約為7成4，僅3%的人表示不滿意。值得關注的是，勞工對於職場環境的評價呈現兩極，在性別平等、同事相處以及辦公場所等「軟硬體環境」，獲得近9成5以上的高滿意度，但涉及制度層面，不滿意者的情緒顯著集中在人事考核升遷制度、工資水準以及員工申訴管道，顯示勞工對職業發展透明度與薪資合理性仍有期待。

在延長工時方面，全台約有3成6的勞工在近一年內曾有加班情形，平均每月加班時數為16.2小時；若按行業細分，出版影音及資通訊業以接近5成的加班占比高居榜首，電力及燃氣供應業與金融保險業緊專在後後，分別為4成7和4成5。

隨著通訊軟體普及，下班後的通訊聯繫也成為另一種負擔。調查顯示，有將近1/4的勞工曾在下班後接獲單位以App或電話交辦工作，雖然僅約5%的人需要立即執行，但「隱形成本」每月平均耗費勞工約5小時的私人時間，更有超過1成的勞工直言，此種聯繫方式已造成生活困擾。

針對國人關心的職涯終點，目前已有規劃退休年齡的勞工，平均預計在60.9歲退居幕後，其中男性規劃年齡略高於女性。在最重要的生活費用規劃上，高達7成的勞工初步盤點，其中以「勞保老年給付及勞工退休金」最具分量，占規劃來源的4成3，其餘則依序靠儲蓄、投資所得以及退休後的再就業收入來支應。

如何達到工作與生活的平衡，勞工最希望服務單位提供的協助，首推包括婚喪禮金、旅遊補助在內的各類福利措施，占比高達6成6；其次則是優於法令的給假制度與彈性工作安排。值得注意的是，技術層次較高的專業人員與經理職，對於「彈性工作安排」的渴求度明顯高於其他職業別，顯示高階人才更看重自主管理時間的權利。

最後，在遠距工作與新興平台接案方面，儘管數位轉型口號響亮，但全台仍有近8成8的工作內容必須在現場執行，實際實施過遠距工作的人數不到5%，而從事外送或接案平台工作的勞工僅占1.7%，顯示傳統受僱模式仍是國內勞動力市場的主流。

更多太報報導

勞退細則預告修正！雇主拒勞工自提擬徵滯納金 「誤選」月退有機會改一次領

農曆年前訂單回穩！無薪假降至5410人 百人企業大舉復工

高處墜落奪70命！2025年營造業職災死傷慘重 勞動部祭減災計畫止血