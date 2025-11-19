7成合法移工淪詐騙車手！移民署聯合勞動部打詐

隨著全球化影響，據統計，在台移工及僑外生等外來人口逐年增加，部分對象遭詐騙集團利誘擔任領款車手，或販賣電信門號及金融帳戶，因此移民署積極與勞動部等相關部會合作，透過多元管道進行多語宣導，並完成系統介接，即時將外來人口資料提供相關主管機關，強化稽查及監管。

根據統計，台灣有約7成合法移工被詐騙集團吸收，擔任車手，移民署跨部會防堵。（圖／資料畫面）

我國已邁入超高齡社會，人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題嚴峻，因此移工人數持續增加中。依據勞動部統計，截至今年9月底，在台移工已達85萬8,939人。根據警政署統計，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶，成為詐騙集團犯罪工具的案件中，合法移工占比超過7成為最大宗，其中失聯移工及僑外生則都不到2成。

移民署表示，將落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生，加強宣導識詐觀念及違法罰則。移民署也已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料，提供給國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會，加強對高風險電信門號及金融帳戶的監控管理。

