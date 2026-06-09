7成嬰兒1歲前染RSV 2歲前至少感染1次

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呼吸道融合病毒（RSV）是嬰幼兒最常見呼吸道病毒之一，也是全世界造成嬰幼兒下呼吸道感染重要病原。國泰醫院兒童醫學部新生兒科主任洪依利表示，流行病學研究顯示，約有百分之七十嬰兒在一歲以前，曾經感染呼吸道融合病毒，而幾乎所有兒童在兩歲之前至少感染一次。

雖然多數健康足月嬰兒，感染後僅出現輕微上呼吸道症狀，比如流鼻水、鼻塞、輕度咳嗽，但部分高風險族群中，呼吸道融合病毒感染可能快速惡化，並且導致嚴重的下呼吸道疾病。

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洪依利指出，新生兒、早產兒及嬰兒合併慢性肺病或先天性心臟病，由於免疫系統尚未成熟，呼吸道較狹窄及肺部發育尚未完全，一旦感染呼吸道融合病毒後，比較容易出現細支氣管炎、肺炎甚至呼吸衰竭等嚴重併發症，這些患者往往需要住院治療，部分患兒需要進入加護病房接受呼吸支持。

洪依利主任進一步指出，呼吸道融合病毒感染不僅是兒科臨床常見疾病，更被視為全球嬰幼兒重要公共衛生議題。隨著醫療科技持續發展，預防策略逐漸進入新的階段，對於降低嬰幼兒感染率、減少住院機率及減輕醫療系統負擔，具有重要的意義。

洪依利主任強調，根據全球研究估計，每年約三千萬例呼吸道融合病毒下呼吸道感染，發生於年紀在五歲以下兒童，其中約三百萬例需要住院治療。呼吸道融合病毒被認為是嬰幼兒病毒性細支氣管炎主要致病病毒之一，這些感染除了造成大量醫療資源使用，也對家庭與社會帶來相當大經濟與照護負擔。

值得一提的是，低收入及中等收入國家，由於醫療資源有限，早期診斷能力不足，呼吸道融合病毒感染後死亡率相對更高。世界衛生組織（WHO）將呼吸道融合病毒列為全球兒童健康重要關注疾病之一。台灣地區，根據臨床監測資料，兩歲以下兒童族群，呼吸道融合病毒感染每年造成相當比例住院案例，特別是早產兒及慢性病嬰兒，其住院率與重症率明顯高於一般嬰兒。