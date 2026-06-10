7成寶寶1歲前感染過！RSV對寶寶影響有多大？醫完整解析

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【健康醫療網／編輯部整理】呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）為嬰幼兒最常見的呼吸道病 毒之一，也是全球造成嬰幼兒下呼吸道感染的重要病原。流行病學研究顯示， 約有70%的嬰兒在1歲以前曾感染RSV，而幾乎所有兒童在兩歲之前至少感染一次。國泰綜合醫院兒童醫學部新生兒科主任洪依利提醒，雖然多數健康足月嬰兒感染後僅出現輕微的上呼吸道症狀，例如流鼻水、鼻塞或輕度咳嗽，但在部分高風險族群中，RSV感染可能快速惡化並導致嚴重的下呼吸道疾病。

新生兒與早產兒風險較高 嚴重恐導致呼吸衰竭

洪依利主任說明，新生兒、早產兒以及合併慢性肺疾病或先天性心臟病的嬰兒，由於免疫系統尚未成熟、呼吸道較狹窄以及肺部發育尚未完全，一旦感染RSV後較容易出現細支氣管炎、肺炎甚至呼吸衰竭等嚴重併發症。這些患者往往需要住院治療，部分甚至需要進入加護病房接受呼吸支持。

冬季與早春較常流行 台灣病例數也會增加

RSV感染具有明顯的季節性。在多數溫帶 地區，例如北美、歐洲與日本等地，RSV疫情通常在每年秋末開始增加，並在冬季達到高峰，隨後於早春逐漸下降。洪依利主任指出，台灣屬於亞熱帶氣候，RSV流行型態雖與溫帶地區略有不同，但臨床監測仍顯示病例數在冬季與早春期間明顯增加。部分年度亦可能出現流行期延長或提早的情形，這可能與氣候變化、病毒株差異以及人口流動等因素有關。因此掌握流行季節有助於提前規劃預防措施。

飛沫與接觸都會傳染 家中兄姊也是常見感染源

洪依利主任表示，RSV主要透過飛沫與接觸途徑傳播。當感染者咳嗽或打噴嚏時，含有病毒的飛沫可散播至周圍環境並感染他人。此外，RSV亦可在物體表面存活數小時，若接觸受污染的玩具、桌面或門把後再觸摸口鼻或眼睛，也可能造成病毒傳播。

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在家庭環境中，RSV常由年長兄姊或成人照護者傳播至嬰兒，因此保持良好的手部衛生、避免接觸呼吸道症狀患者以及加強環境清潔均為重要的預防措施。

感冒症狀可能快速惡化 出現喘鳴要提高警覺

RSV感染初期通常表現為上呼吸道症狀，包括流鼻水、鼻塞、輕度發燒與咳嗽。隨著病程進展，部分嬰幼兒可能出現下呼吸道症狀，例如喘鳴、呼吸急促、肋骨凹陷以及進食困難等。洪依利主任提及，嚴重病例可能發展為細支氣管炎或肺炎，導致低血氧與呼吸困難，需住院接受氧氣治療或其他支持性治療。

此外，研究顯示，早產兒RSV住院率顯著高於足月嬰兒。部分新生兒甚至不會出現典型咳嗽症狀，而是以呼吸暫停表現。

值得注意的是，近年研究也指出，嬰幼兒時期曾發生嚴重RSV感染者，未來出現反覆喘鳴及兒童氣喘的機率可能增加，因此預防感染對長期呼吸道健康十分重要。

長效抗體與孕婦疫苗問世 RSV預防邁入新時代

目前RSV感染尚無特效抗病毒治療藥物，因此預防策略在臨床上格外重要。洪依利主任分享，近年來，免疫預防方式主要包括單株抗體與孕婦疫苗兩大類。近年除原有提供高風險嬰兒使用的單株抗體外，新一代長效單株抗體可透過一次注射，提供約6個月至1年的保護期，涵蓋整個流行季節。

此外，孕婦RSV疫苗亦是一項重要策略。透過在孕期晚期接種疫苗，母體產生的抗體可經由胎盤傳遞給胎兒，使嬰兒在出生後數月內獲得被動免疫保護，降低早期感染風險。

目前仍以支持療法為主 早期診斷有助降低重症

RSV感染的診斷通常透過鼻咽檢體進行病毒檢測，包括快速抗原檢測與PCR分子診斷。而目前RSV感染仍以支持性療法為主，包括氧氣治療、維持適當水分與營養，以及密切監測呼吸狀況。洪依利主任強調，多數嬰幼兒在適當照護下可逐漸恢復，但對於高風險族群而言，感染期間仍可能出現併發症，因此早期辨識與適當處置十分重要。

原文出處：國泰醫訊296期

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68720

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