7成師對生暴力案僅申誡懲處 人權會籲檢討制度

國家人權委員會委員田秋堇說：「一些不適任的老師對孩子所造成的傷害，那是他必須用甚至一輩子的力氣去克服的。」

回想小時候的經歷歷歷在目，國家人權委員會花了1年多的時間，透過4641筆問卷、邀集學者以及焦點座談，檢視校園「師對生」暴力處理機制，發現在通報、投訴受理、調查、究責到最後的輔導，存在許多爭點。

國家人權委員會委員葉大華表示，「立法禁止體罰到現在將近快要20年，但是大家還是可以從新聞報導上面看到，師對生的暴力還是常常發生，老師也可能誤將關係霸凌或言語暴力，視為是管教的手法之一。」

針對106到111學年度的「師對生暴力」事件，不成案中有65%都是認定為情節輕微，委員葉大華還認為，在調查的階段大多以法律定義檢視教師是否違法，而不是將兒童最佳利益列為優先考量；甚至在究責階段，有近7成的懲處結果都是申誡以下或沒有懲處，質疑是現行法規認定的空間過寬。

委員葉大華認為，「作為一個考核會或教評會的成員，他今天如果要對自己的同儕去做懲處，他選擇引用的法條，基本上就有很多彈性的解釋跟運用的空間。我看到很多很離奇的輔導方式，比如說他涉及性平案件，結果就請他隨便去找了2本書來寫心得報告，這樣子就已經可以過關。」

國家人權委員會委員田秋堇說道，「我很關心輔導的事情，這事情為什麼重要？因為我們老師要終身解聘難上加難。」

除了針對現行制度與未來修法，建議要更符合聯合國《兒童權利公約》的精神。人權會也強調，應全面提升相關人員的兒權知能，讓學童在一個安全的校園環境中成長。