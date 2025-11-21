7成民眾挺「鞭刑打詐」！他曝真正原因嗆爆

▲台灣詐騙猖獗，根據民調顯示，有7成民眾贊成將鞭刑入刑罰。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 鑑於台灣詐騙猖獗，有立委呼籲效法新加坡修法，將鞭刑入刑罰，才能有效嚇阻犯罪。根據《TVBS民意調查中心》調查顯示，無論政黨傾向，皆是贊成的比例高於不贊成，共有70%民眾贊成 ；對此，藍前發言人鄧凱勛今（21）日直言，鞭刑有高民調的真正原因，「是賴政府太廢」。

根據《TVBS民意調查中心》針對台灣20歲以上民眾最新調查結果顯示，無論政黨傾向為何，民眾對於台灣應引進鞭刑處罰詐騙的看法，皆是贊成的比例高於不贊成。民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更有83%贊成，僅14%不贊成；中立民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。

廣告 廣告

對此，鄧凱勛今日在臉書發文表示，並非詐騙案件率屢創新高，才讓鞭刑有高民調，真正原因是賴政府太廢。這份民調不只是數字，而是詐騙已經成為全民公敵，台灣人民在長期受害後的呼救。

鄧凱勛直言，台灣詐騙問題的嚴重程度已經讓人民痛心疾首，從假投資到假交友，從AI 深偽技術到跨國詐騙機房，詐騙手法一年比一年兇，一次比一次狠。幾乎每個人都曾接觸詐騙，甚至家人親友多人受害，詐騙不再是治安議題，而是全面侵蝕台灣的社會安全網。

鄧凱勛痛批，但民進黨政府在這幾年裡，喊打詐喊得聲嘶力竭，成績卻是全面潰敗，詐騙案件不斷創新高，詐騙金額年年刷新紀錄。政府打詐喊得越大聲，詐騙集團反而越囂張，讓人民完全無所適從。

鄧凱勛狠酸，更離譜的是，民進黨政府似乎對詐騙自我感覺良好，從卓榮泰與人民感受背道而馳的「不滿意但有進展」，就知道民進黨到底離人民有多遙遠。

鄧凱勛怒轟，忽視民意，彷彿已成民進黨的正字標記。從發起大惡罷，到如今對詐騙問題麻木不仁，每一次都讓人民更加失望，也難怪民進黨屢屢被民意唾棄。

鄧凱勛呼籲，民進黨政府停止用空話麻痺人民，希望政府能真正看見民意、理解人民的焦慮與不安，拿出有效作為，而不是讓台灣繼續在詐騙的海嘯中看不見希望。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣「詐騙案第一名」？鄭銘謙急反駁：沒有喔、不能這樣講喔！

苗栗連3地震！命理師預言2026「震出翻盤」：這人選情急轉直下

鄭黃會交換禮物！他曝鄭麗文「送陶瓷盤」圖案藏玄機：心機很重