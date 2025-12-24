7成民眾敲碗 支持新新青安貸8成補貼2碼

永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，在第七波選擇性信用管制持續下， 2026年剛需強勁的區域，房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。

在央行第七波選擇性信用管制下，2025年房市交易量可能不到26萬棟，將創30年來的單年最大減幅。根據永慶房屋2026年第一季網路會員調查，逾5成消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲和打擊投機炒作。68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。此外，有73%消費者敲碗支持政府以不同方案續辦新青安，希望貸款額度提高到8成，並補貼2碼利息。

永慶房屋24日舉辦2026第一季房屋趨勢前瞻報告

永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於1年前，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。

永慶房屋業管部協理陳賜傑認為，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。

陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。

第七波信用管制後七都房價只書累計跌幅。（永慶房屋提供）

陳賜傑補充，據調查結果顯示，75%消費者希望利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度方案（額度8成、上限1,000萬元），顯示大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。

值得注意的是，葉凌棋指出，根據內政部統計，2023到2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32至36萬戶新屋完工潮。

他說：「觀察近2年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制影響，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4,000件，交易低迷。不過，反觀近幾年來建照、新屋開工還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。」

在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，葉凌棋預期2026年房市仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估25.1至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%之間。

