7成民眾認同演唱會經濟！陳其邁民調太震撼

[NOWnews今日新聞] 高雄演唱會經濟屢次創造話題，有不少高人氣韓國團體到高雄開唱，高雄市長陳其邁也一度配合行銷團隊，把照片中的頭髮換成粉紅色。根據《TVBS》民意調查中心昨（30）日公布的最新民調，有67%高雄市民表示對陳其邁第二任期至今的施政表現感到滿意（36%非常滿意，31%還算滿意），與11月的調查結果相較，再提升2個百分點，施政滿意度持續創新高。

對於陳其邁連任至今的施政表現，《TVBS》昨公布民調顯示，有67%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，31%還算滿意），不滿意的比例減少4個百分點至19%（11%不太滿意，8%很不滿意），13%沒有表示意見。

根據該民調結果，高雄市民被問到市府積極推動「演唱會經濟」，支持如BLACKPINK 、TWICE等各種演唱會活動 ，有高達71%高雄市民認為對促進高雄的經濟發展有幫助（36%非常有幫助，35%還算有幫助），僅16%認為沒幫助 （10%不太有幫助，6%完全沒幫助），13%沒有表示意見。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。

